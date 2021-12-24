英超｜曼聯蘭歷克再引入「牛系」教練　再瞄準紅牛美國國腳

自從蘭歷克上任曼聯看守領隊後，增添不少「牛味」，先後引入數名曾與他在紅牛共事過的教練，如今再添一人，伊雲沙柏加入教練團。
另外，早前加盟的副手艾馬斯，或成為簽入新兵的關鍵，瞄準另一「細牛」。
蘭歷克（Ralf Rangnick）走馬上任後，教練團增添紅牛色彩，前紐約紅牛主帥艾馬斯（Chris Armas）擔任副手，而運動心理學家蘭斯（Sascha Lense）亦是蘭歷克的舊部，如今再添新人。來自蘇格蘭伊雲沙柏（Ewan Sharp）早前加入教練團，他曾經與蘭歷克在莫斯科火車頭合作，早前亦曾在紐約紅牛擔任技術分析員及多倫多FC的助教。
除了教練團充滿「牛味」外，蘭歷克同樣瞄準紅牛系球員，而英國《大都市報》表示紅魔鬼有意羅致RB萊比錫的泰拿阿當斯（Tyler Adams），這名22歲的美國國腳早年曾經效力紐約紅牛，當時的主帥正是艾馬斯，二人的關係或許成為曼聯成功收購的關鍵。
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