英超︱曼城大開殺戒　迪布尼領軍狂攻　李斯特城下半場連追兩球

英超榜首球隊曼城主場出戰李斯特城，甫開賽已狂攻早前受疫情困擾的對手，僅4分鐘中將大將奇雲迪布尼即射入金球，為藍月亮先開紀錄。
這位比利時球星全面回勇，領軍在主場大開殺戒，大炒李斯特城。
本周續有英超比賽未能如期上演，曼城是英超少數未受今次疫情再爆發波及的球會。今仗曼城以「無鋒陣」應戰，奇雲迪布尼移前一格踢「假9號」，開賽初段已接應費蘭甸奴傳球轉身抽射入網，曼城領先1：0。
13分鐘曼城一次角球球會，李斯特城中場泰利文斯拉跌拿樸迪，經VAR介入後球證判罰十二碼，馬列斯操刀為曼城射成2：0。
曼城陣容（4-3-3）
門將：艾達臣
後衛：辛真高、拿樸迪、魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路
中場：根度簡、費蘭甸奴、貝拿度施華
前鋒：史達寧、迪布尼、馬列斯
點圖：曼城入球逐個睇
17分鐘李斯特城有一次追近比數黃金球會，禁區邊的罰球，占士麥迪臣主射，曼城門將艾達臣撲出後皮球中楣彈出，近期全面回勇的麥迪臣之後連番施射，可惜過不到曼城防線和艾達臣。
李城未能取得入球，20分鐘曼城再下一城。李斯特城門將卡斯柏舒米高拍出曼城的傳中球，皮球落在從後趕至門前的根度簡腳下，輕鬆射入將紀錄改寫至3：0。
李斯特城陣容（4-3-3）
門將：卡斯柏舒米高
後衛：勞基湯馬士、維斯達加特、艾馬迪、艾拜頓
中場：占士麥迪臣、泰利文斯、迪斯貝利賀爾
前鋒：盧卡文、伊恩拿祖、艾約斯佩雷斯
23分鐘泰利文斯再次在禁區犯規，球證再次判罰十二碼，今次曼城改由史達寧操刀，他一樣完成任務，曼城只踢了半場的一半，已大幅拋離至4：0。
雙方在上半場餘下時間繼續對攻，李斯特城總算未至多失，以此比數返回更衣室。今場李斯特城收起射手占美華迪，攻力似受影響，不過下半場「狐狸」在55分鐘先由占士麥迪臣破蛋，59分鐘再由盧卡文再入一球，再追近至2：4，為比賽掀起高潮。
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