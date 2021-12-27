美斯的球王經濟學　聯賽入球效率跌至新低　場外效益遠超想像

美斯轉會至巴黎聖日耳門後，已34歲的他在場上表現相較全盛時期失色，今季的聯賽入球效率更降至新低。

不過PSG的贊助總監揭露，「球王」帶來的收益遠超想像。



美斯作為七屆金球獎得主，本獲寄予厚望，但加盟PSG後，在法甲上陣10場只攻入了1球，令他在聯賽的入球效率急降至每865分鐘才入1球，降至生涯新低；不過要注意的是，他另外交出5次助攻，而在歐聯的數據則好得多，在分組賽上陣5場、攻入5球，每90分鐘便入一球，是PSG在歐聯的重要支柱。

除了歐聯，美斯在PSG的貢獻，在場外相當出眾，無論是直接的球衣銷售、或是吸引贊助商的能力都無出其右。

美斯對球會的貢獻，遠超場上數字。（Getty Images）

PSG贊助總監馬克岩士唐（Marc Armstrong）接受足球網站Goal.com訪問時透露，美斯加盟僅僅半季，已售出近100萬件其印字的球衣，也令PSG的年度球衣銷量破盡紀錄，岩士唐指若不是疫情令球衣生產大大減慢，相信可以賣出更多波衫，「我們去年賣出的球衣比任何球會都要多，今年的數字會更好，球衣的需求大增了三至四成。」現在，PSG的網上官方商店仍未能買到成人的主場球衣。

岩士唐也談及美斯加盟，對球會社交媒體的效果立竿見影，單是他加盟後的第一周，PSG的社交平台總共增加了2000萬粉絲，由當時開始，人數每月增加約100萬，目前其社交媒體粉絲總數已達1.5億，岩士唐指出：「宣布美斯加盟的帖子，是在全球所有足球會的社交媒體中，互動數字達史上最高的一個球員加盟帖子。」

美斯第七度奪得金球獎，奠定他的地位及商業價值。（Getty Images）

美斯也幫PSG吸引更多贊助商，岩士唐沒有透露實際數字，但他道：「以前已經能吸引很多贊助商，但現在，贊助需求是前所未有地多，在美斯還未正式簽約之前，贊助的邀約已經大增了。」美斯的加盟也令想入場觀賽的球迷大增，大部份PSG主場賽事在開售不久就已賣光，而連同住宿的門票也無可避免地更昂貴，但岩士唐強調，一般門票絕不會因而加價，只是球迷想睇波，就要花點耐性購票了。

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