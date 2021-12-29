泳客注意！清水灣二灘紅旗高掛　為安全請勿落水游冬泳

撰文：顏銘輝
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游泳人士請注意：康樂及文化事務署今日（12月29日）上午9時56分宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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