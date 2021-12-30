英超｜韋碧克再降臨史丹福橋　每次建功「含分量」十足

韋碧克再度降臨！這名白禮頓前鋒末段後備入替，完場前補時階段頭槌建功，助球隊在史丹福橋球場逼和車路士，他直言這一分對球隊十分重要。
歌都有得唱，「Goal.....我韋碧克降臨」，這名白禮頓前鋒在史丹福橋球場「顯靈」。車路士憑盧卡古的入球領先，一直未能取得保險球，白禮頓主帥樸達（Graham Potter）換入韋碧克，這名前曼聯球員建奇功，補時階段頭槌一頂破網，將車路士的3分變1分，白禮頓作客搶分成功。
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曾經效力曼聯及阿仙奴的韋碧克，上年10月加盟白禮頓至今，兩季算不上多產，累積攻入8個入球，但每個入球的「含分量」十足。韋碧克有進賬的8場中，球隊錄得4勝3和，唯一一場建功而無分落袋的聯賽，正正就是面對母會曼聯，可見他的入球對白禮頓有多重要。
這名31歲的英格蘭前鋒賽後直言，球隊今仗的表現值得取得分數，「我們今仗在各方面也有出色表現，值得取得分數而回，在史丹福橋拿下1分是十分重要。我早在半場休息已在熱身，所以我不知道教練有什麼指令，無論如何，我很高興球隊可以賽和車路士。」
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