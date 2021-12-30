全港社區體質調查同樂日1月舉行　研究巿民運動模式與體質關係

康文署將於2022年1月舉行兩場「全港社區體質調查」同樂日，市民可透過調查大致了解自己的體質狀況。



「全港社區體質調查」旨在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，協助政府確定須優先改善的範疇，提升巿民的整體體質。調查對象為8500名7至79歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。調查的數據收集工作預計在明年初完成，結果將於明年第四季公布。

完成「全港社區體質調查」的市民，可獲贈紀念禮品包。（政府新聞處）

同樂日詳情如下：

日期：2022年1月1日（星期六）

時間：中午12時至下午5時

地點：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓2樓至4樓小西灣體育館

預約登記帳號：Funday0101

密碼：SWW0101（無須輸入參考編號）



日期：2022年1月18日（星期二）

時間：下午2時至8時

地點：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓及7樓大埔墟體育館

預約登記帳號：Funday1801

密碼：TPH1801（無須輸入參考編號）



市民可經網頁pfs2021.com.hk的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約1小時，活動每小時可同時接受15名參加者進行體質測試。市民亦可在活動當日即場報名參加，名額有限，先到先得。完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體能檢測報告。

避免消耗不了的熱能累積體內變邪氣濕氣，以下飲品食物宜減少進食（按圖）：