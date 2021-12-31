著名好用行山App「ViewRanger」即將壽終正寢　營運至2022年2月底

數好用的行山路線App，「ViewRanger」口碑不俗，不少山友都會用它記錄路線。然而，ViewRanger即將壽終正寢，其網站及應用程式會在2022年2月底停止運作。



外國網站透露，ViewRanger被另一間戶外活動應用程式公司OutdoorActive收購，該公司將ViewRanger的部分功能轉移至另一個App叫「Outdooractive: Hiking & Biking」，並專注發展後者，所以要將ViewRanger關閉。

ViewRanger在10月及11月已經向所有用戶發電郵，表示未來會跟Outdooractive合併，呼籲用戶盡快將帳戶資料過渡至Outdooractive，Outdooractive會保留到用戶在ViewRanger記錄及儲存過的路線。ViewRanger今月再發電郵，確認應用程式及網站將營運至2022年2月底。換言之，山友只可以用多ViewRanger兩個月。

現有ViewRanger在12月收到電郵，指該應用程式營運至2022年2月。（電郵截圖）

【比較ViewRanger及Outdooractive的Google Play評分】

翻查兩個應用程式在Google Play的評分，ViewRanger得到逾4萬人的評價，分均分布4.2分，至於Outdooractive有7000多人留下評分，平均僅得2.8分。