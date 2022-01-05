澳網｜祖高域獲醫療豁免入境澳洲參賽　梅利：我的話應沒有豁免

世界球王祖高域（Novak Djokovic）宣布將參加本月17日開打的澳洲網球公開賽，力爭男單4連霸、生涯第10座澳網冠軍。不過消息一出，拒絕透露有沒有接種疫苗的他獲醫療豁免，惹來不少澳洲傳媒和網民憤怒。



「一哥」因拒絕透露有沒有接種疫苗而一直未落實會否參加澳網，事件擾攘多時，賽會與祖高域本人在昨日終於官方宣布落實出戰。

祖高域周二在個人Instagram發文：「新年快樂！祝各位健康平安、愛與喜樂，也祝福在這個美好星球的各位獲得滿滿的愛與尊敬。我在休戰期間與所愛的人度過了很美好的假期，今天我將以醫療豁免出發澳洲，2022我們來了！」

祖高域上機前在個人Instagram宣布獲醫療豁免出戰澳網。（祖高域IG截圖）

墨爾本曾歷600天封城 網民：唔係唔噓嘛？

據英國《衛報》報道，澳洲網球協會已經為該球王解決難題，為他申請到醫療豁免，可以在不出示相關證明情況下，仍然入境澳洲並參加澳網。

消息一出即引來澳洲媒體與網民憤怒，可知道墨爾本經歷的封城與鎖國時間，比世上任何地方都長，去年11月才結束近600天邊境限制。《Watoday》網站以《祖高域不會免於墨爾本的憤怒》為題而對豁免一事抨擊；有網民留言指「我們甚至不能參加葬禮」、「是球星保證票房的特權」、「如果他出場時台上沒有噓聲，大家真的病了」等。著名美國體育寫評人Ben Rothenberg更貼文幽默指澳洲人一覺醒來便為祖高域怒不可遏。

不少澳洲人對此感到憤怒，質疑鎖國多時為何祖高域能獲得豁免。（截圖）

正在悉尼參加ATP盃的英國名將梅利被問到此事時，也加入了「戰團」：「我真的不知道說什麼才好，我想如果是我沒有接種疫苗的話，我無法取得豁免。不過，恭喜他能來到澳洲參賽。」

澳網｜梅利獲外卡參賽 相隔3年回歸墨爾本 5度闖決賽皆屈居亞軍

澳網｜拿度IG新年報喜 戰勝新冠肺炎確定角逐澳洲公開賽

祖高域力爭生涯第十座澳網冠軍，有網民認為大會為賽事可觀性而批准醫療豁免。（Getty Images）

除了澳洲外，外媒也爭相討論球王為何能獲豁免，但澳網官方回應以個人隱私為由，沒有透露祖高域申請的細節，僅在聲明中提到「這個決定是由獨立醫學專家做出，申請人的審查過程非常嚴格，有兩個獨立醫療小組，其中一個是維多利亞州衛生部任命的獨立醫療豁免審查小組」，並指豁免原因只得申請人與專家知道。

根據澳網比賽地墨爾本所屬的澳洲維多利亞州政府防疫規定，外國人士必須完整接種新冠疫苗，才可以獲准入境且不用隔離，祖高域因拒絕公開自己有否接種疫苗，一直被認為可能影響澳網參賽資格。