中超︱身價過千萬港足中堅助守清白之身　浙江隊贏附加賽升班

中超周三（12日）進行附加賽次回合，有港足中堅梁諾恆助陣的浙江隊兩回合保持不失，擊敗屢傳欠薪的青島隊升班。
香港足球代表隊中堅梁諾恆去年初轉投中甲浙江隊，有傳轉會費達過千萬人民幣，他最終助球隊取得應屆中甲聯賽季軍。球隊需跟中超榜尾的青島隊進行兩回合制的附加賽，爭奪來季中超席位。
經過上周舉行的首回合，浙江憑隊長法蘭高的入球領先1：0，次回合今日上演，梁諾恆再度正選披甲。最終浙江守和０：0，總比數維持一球分差成功衝超。
浙江相隔5季後重返中國足球最高舞台，另一邊廂的中甲殿軍成都隊亦擊敗大連人升班；連同早前已取得資格的梅州客家及武漢三鎮，這是史上首次同季內有4支中甲球隊衝超。
梁諾恆亦繼效力梅州客家的港將勞烈斯及廣州城（前稱廣州富力）中場陳俊樂後，來屆有望成為另一位在征戰中超的港腳。
效力港超東方龍獅的梁諾恆哥哥梁冠聰，賽後在社交網站分享喜悅，「我細佬踢中超，10多年前說下的願望，如今成真了，你是我們的驕傲。」
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