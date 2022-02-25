劍擊世界盃｜張家朗本周開羅站有望做世一　上屆成績不佳反成優勢

張家朗在去年的東京奧運奪得男子花劍金牌，今年初更在男花世界盃巴黎站封王，排名也躍升至世界第2，今周末的男花世界盃開羅站，他有望登上世界第一。

本文為大家簡介國際賽分類及排名計算機制，並簡述張家朗在什麼條件下可登上世界第一之位。



國際賽分類

能用以計算排名積分的劍擊國際賽事，一如其他項目分為不同級數及種類，最高級別的當然是奧運會，緊接是每年一度的世界錦標賽，繼而是各洲際錦標賽，世界巡迴賽事有格蘭披治賽（只有個人賽）、世界盃分站賽（設個人賽及團體賽），還有較次級、積分最少的衛星賽。

奧運會是最高級別賽事，系數亦最高，張家朗（中）正是憑這面奧運金牌，排名得以躍升。（Getty Images）

世界排名計算（個人）

成年賽事的個人世界排名，計算以下賽事積分：世界盃、大獎賽（Grand Prix）和衛星賽中最佳5站成績，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。

每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同系數，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲32分，但贏得奧運金牌（系數為3）可獲96分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

積分系統：

第1名 32分 第2名 26分

第3及第4名 20分 第5至8名 14分

第9至16名 8分 第32至17名 4分

第33至64名 2分 第65至96名 1分

第97至128至 0.5分



系數：

世界盃或洲際錦標賽 1

大獎賽 1.5

世界錦標賽 2.5

奧運會 3（奧運會第4名獲54分）



張家朗今周如何才能升上「世一」？

目前世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi），手上有207分，至於第二的張家朗則有196分。如前文所述，積分採「滾動制」，即在開羅站過後更新的積分，本應先減去上屆同一站積分、再加上今站積分。但由於疫情導致前兩年賽期大亂、大量比賽取消之下，未肯定今站是否照舊與上一屆開羅站對沖。

以下假設是以上屆開羅站積分對沖，科高尼在2019年開羅站奪得季軍，獲得20分，至於張家朗僅得37名，當時有2分進帳，意味扣去上屆分數後，科高尼今站的「底分」是187分，張家朗則有194分。

今站科高尼若未能取得較家朗多7分以上的積分，家朗便可升上世界第一。舉例來說，即使科高尼奪冠而家朗得亞軍、或是科高尼奪季軍而家朗在8強止步、又或兩人在同一階段出局，家朗也可登上世界第一。