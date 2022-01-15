劍擊世界盃｜劍神張家朗登場旗開得勝　蔡俊彥輕鬆晉身32強

香港「劍神」張家朗在周六（14日）的花劍世界盃法國巴黎站正賽登場，與張小倫、蔡俊彥衝擊獎牌。



除了東京奧運男花個人賽金牌得主張家朗，以及世界排名11位的蔡俊彥直入正賽64強之外，其餘香港男花代表出戰周五的分組賽，其中「大師兄」張小倫在躋身淘汰賽後殺入正賽64強。

劍擊｜張家朗領銜出戰世界盃 網上免費直播 一文看清排名機制

張家朗（左）在周六挾東京奧運冠軍強勢出戰2022首個國際賽。（FIE Facebook）

15:30 劍神張家朗登場

世界排名第4的張家朗在64強率先上陣，面對排名低33位的法國劍手Alexandre Ediri，二人在初段緊咬比數，取得領先的家朗未能拉開比數，被3度追平成6：6後，便一直領先，戰至14：10時，雖被對手一度連取3分，張家朗穩住陣腳下以15：13旗開得勝，晉身稍晚進行的32強賽事。

蔡俊彥輕鬆晉級32強。（資料圖片／高詩琦攝）

17:20 蔡俊彥輕鬆晉級32強



同樣直入64強的東京奧運代表蔡俊彥亦首登場，面對世界排名第181位的奧地利劍手Tobias Reichetzer，初段已壓制對手打成7：3，該港將在拉開至11：3後，雖被對手連搶4分，其後一舉拉開比數，終以15：7輕鬆取勝，與張家朗雙雙勇闖32強。



蔡俊彥將在32強硬撼世界排名第36的英國劍手Marcus Mepstead。

港隊64強對賽表（括號內為世界排名）：

張小倫(53) VS Nick ITKIN(6) 香港時間晚上7:00開賽 綠色劍道

