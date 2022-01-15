劍擊世界盃｜劍神張家朗蔡俊彥齊闖8強　張小倫32強止步

香港「劍神」張家朗在周六（14日）的花劍世界盃法國巴黎站正賽登場，與張小倫、蔡俊彥衝擊獎牌。



除了東京奧運男花個人賽金牌得主張家朗，以及世界排名11位的蔡俊彥直入正賽64強之外，其餘香港男花代表出戰周五的分組賽，其中「大師兄」張小倫在躋身淘汰賽後殺入正賽64強。

劍擊｜張家朗領銜出戰世界盃 網上免費直播 一文看清排名機制

張家朗（左）在周六挾東京奧運冠軍強勢出戰2022首個國際賽。（FIE Facebook）

15:30 劍神張家朗登場

世界排名第4的張家朗在64強率先上陣，面對排名低33位的法國劍手Alexandre Ediri，二人在初段緊咬比數，取得領先的家朗未能拉開比數，被3度追平成6：6後，便一直領先，戰至14：10時，雖被對手一度連取3分，張家朗穩住陣腳下以15：13旗開得勝，晉身稍晚進行的32強賽事。

蔡俊彥輕鬆晉級32強。（資料圖片／高詩琦攝）

17:20 蔡俊彥輕鬆晉級32強



同樣直入64強的東京奧運代表蔡俊彥亦首登場，面對世界排名第181位的奧地利劍手Tobias Reichetzer，初段已壓制對手打成7：3，該港將在拉開至11：3後，雖被對手連搶4分，其後一舉拉開比數，終以15：7輕鬆取勝，與張家朗雙雙勇闖32強。



蔡俊彥將在32強硬撼世界排名第36的英國劍手Marcus Mepstead。

張小倫由昨日分組賽打起，躋身今日64強再亮相。（資料圖片／李澤彤攝）

19:31張小倫挫世界第6晉級



昨日於小組賽亮相的張小倫，過關斬將殺入今日的64強正賽，面對世界排名第6的美國對手Nick ITKIN，張小倫在落後1：2下反超前3：2，打出氣勢的他在港隊於場邊助威下，其後雖被再反領先，仍三度追平至7 ：7。對手雖一度再拉開10：7，小倫咬緊牙關再追平至11：11、12：12，末段更反超13：12，觀賽的港將在直播傳來「頂住！」、「加油」等打氣聲，戰至14平時，小倫在決一劍時積極進攻，最終以15：14憾擊敗世界第6，勇闖32強。



張小倫下場將對世界排名123的法國劍手ELICE Meddy。

張小倫以15：14力克世界第6，躋身次圈。（FIE圖片）

張小倫力壓世界排名第6晉級。（直播截圖）

20:00 張家朗「決一劍」闖16強

「劍神」張家朗再度登場，於32強硬撼世界排名第47的韓國劍手HA Taegyu，後者曾在2017年香港舉辦的亞錦賽力壓張家朗奪得冠軍。雙方今戰在初段勢均力敵，互有領先但拉不開比數，中段張家朗落後下反超前9：7，惟對手連搶4分後一舉領先至11：9，張家朗穩住陣腳再反超12：11。末段，港將在兩度平手13：13、14：14下，終以15：14再下一城，闖入16強。

張家朗驚險躋身16強賽事。（截圖）

20:25 蔡俊彥15：9大勝闖16強

蔡俊彥在32強與世界排名第36的英國劍手Marcus Mepstead交手，未有遇上太大考驗的他在初段領先5：3 ，其後一舉拋離對手10：5，最終以15：9取勝，晉身16強。

21:08 張小倫32強止步

「大師兄」張小倫擊敗世界第6後乘勇出戰32強賽事，對上東道主法國劍手ELICE Meddy，後者甫上場便搶得3：0領先優勢，張小倫再展現韌力，落後下反超6：5，其後對手一舉拉開到11：7領先差距，戰至10：12 休息後，落後的張小倫一口氣追至13：13，惟最終仍以13：15憾敗，無緣16強。

張小倫獲香港市民在直播留言支持。（截圖）

21:55 張家朗 蔡俊彥齊闖8強

張家朗在16強硬撼韓國劍手HA Taegyu，後者曾在2017年香港舉辦的亞錦賽力壓張家朗奪得冠軍。張家朗今仗一舉領先8：2後愈戰愈勇，終以15：5大勝對手，晉身8強。

另一邊廂，蔡俊彥在16強面對20歲意大利劍手MACCHI Filippo未受考驗，在一直領先下以15：11取勝，與張家朗雙雙躋身8強，成港隊爭牌希望。