英超｜雙藍會陣容出爐　美臣蒙特先列後備　科頓史達寧擔正攻堅

英超周六頭場上演「雙藍會」，曼城主場迎戰車路士，兩軍公布正選陣容。
曼城正選陣容：4-3-3
門將：艾達臣
後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑拿樸迪﹑簡斯路
中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑貝拿度施華
前鋒：史達寧﹑基亞利殊﹑菲爾科頓
車路士正選陣容：3-4-2-1
門將：阿列沙巴拿加
後衛：魯迪格﹑堤亞高施華﹑馬蘭沙亞
中場：艾斯派古達﹑簡迪﹑高華錫﹑馬高斯阿朗素
進攻中場：薛耶治﹑普列錫
前鋒：盧卡古
英超第22輪直播賽程：
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