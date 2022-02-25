劍擊世界盃｜張家朗領男花戰開羅站　力爭登世一　女花女重齊出擊

香港劍擊代表隊續戰國際賽事，今個周末（2月25至27日），男子花劍、女子花劍及女子重劍港隊分途出戰世界盃賽事，以下為讀者簡介賽制及港隊參賽名單。

另外，張家朗也有望在今站過後，登上世界排名第一。



1. 什麼是世界盃分站賽？賽制為何？

此「世界盃」並非足球世界盃那種4年一度、最頂尖的比賽，「劍擊世界盃」一年設5站賽事，雖不算最頂級國際賽，但由於是劍手爭取排名積分的重要途徑，仍是最高水平劍手雲集，難度也屬頂尖；更高級別的，尚有一年一度的洲際錦標賽，和決出「世界冠軍」的世界錦標賽；但數到最頂級的，當然是4年一度的奧運會。

世界盃雲集頂尖劍手，圖為世界排名第一的科高尼（右二）與奧運金牌張家朗（右一）在世界盃巴黎站4強交手。（FIE）

世界盃按劍種劃分賽事，每站只設一劍種，更多時候男、女子賽事也會設於不同站；每站先打個人賽、再戰團體賽。

張家朗早前在世界盃法國站封王。（FIE）

2. 團體賽跟個人賽有什麼不同？

個人賽通常分兩日作賽，首日的外圍賽，世界排名最前的16位參賽劍手可免戰，其餘劍手則要爭奪出線到正賽的資格；正賽由64強打起，一日內決出冠軍。團體賽則不設外圍賽，正賽與個人賽一樣，一天內打完所有比賽、決出冠軍。

團體賽均以代表隊名義出賽，每隊有4名劍手，3名正選1名後備，比賽中途可換人；對賽兩隊的3名劍手要輪流對賽一次，合共作9次交鋒，每局3分鐘、每局打5分，首局5分﹑次局戰至10分，如此類推，直至第9局的45分，最快取得45分的一隊將會獲勝。或是時間結束後，領先的一隊獲勝，若時間到後仍平手，則要附加「一劍」決勝（最快搶得1分者獲勝）。

但要注意的是，由於比賽形式為「追分制」，倘若一局戰畢3分鐘皆未能完成5分，下一局的劍手可以完成上一場餘的分數，例如首場打成1：1平手，第2場的兩名劍手可以打多過5劍，戰至10分才完成賽事，也意味即使到最後一輪對，無論落後多少，只要不讓對手先取45分，都還有逆轉的空間，意味最後一輪出戰的劍手有「守尾門」的重責，通常是由隊中最強的劍手擔任。

另外，個人賽劍手在一落敗後便不用再戰，但在團體賽，進入16強的隊伍落敗後需再打排名賽，也會設有季軍戰。

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港隊在2019年奪得男子花劍世界盃聖彼德堡站的團體銀牌，左起：張小倫、楊子加、主教練Gregory、張家朗及蔡俊彥。（FIE）

3. 港隊過去在世界盃戰績如何？

港隊曾在2019年的世界盃聖彼德堡站，奪得男子花劍團體銀牌，為史上最佳成績，當時出賽劍手為張家朗、蔡俊彥、張小倫和楊子加。

個人賽方面，港隊曾有兩名劍手奪得冠軍，包括今年初在法國站首度奪冠的張家朗，及2019年連奪兩站重劍世界盃冠軍（古巴站及巴塞隆拿站）的江旻憓。

江旻憓曾兩度於世界盃封后。（FIE）

4. 港隊會派出誰人應戰？

部份團隊劍手眾多，例如男子花劍今次歐洲之旅就有12位劍手參賽，教練通常會視乎個人賽表現，再決定團體戰人選。

種子劍手包括張家朗、蔡俊彥和江旻憓，都會在周六的正賽才登場。目前世界排名第二旳張家朗，今站過後有望登上世界排名第一位，詳情可見另文：劍擊世界盃｜張家朗本周開羅站有望做世一 上屆成績不佳反成優勢

港隊參賽名單

男子花劍：張家朗（2號種子）、蔡俊彥（7號種子）、楊子加、吳諾弘、招文韜、蔡孝銳、崔浩然、梁千雨、陳建雄、蔣翱駿、鄭鐵男、張小倫

女子花劍：鄭曉為、張楚瑩、關渝澄、符珈嘉

女子重劍：江旻憓（3號種子）、朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之、陳渭泠



港隊在世界盃巴黎站曾以東京奧運陣容應戰，左起：張小倫、張家朗、教練Gregory、蔡俊彥、吳諾弘。（資料圖片／高詩琦攝）

5. 今周世界盃賽程

男子花劍世界盃——埃及開羅站

女子花劍世界盃——墨西哥瓜達拉哈拉站

女子重劍世界盃——俄羅斯索契站

個人賽：2月25日資格賽、2月26日正賽

團體賽：2月27日（不設資格賽）