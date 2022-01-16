劍擊世界盃｜觀賽懶人包　免費直播男花團體賽　港隊奧運陣容出戰

張家朗在男子花劍世界盃巴黎站奪得他生涯第一個、也是香港花劍的第一個世界盃分站冠軍，全城矚目。

這位東京奧運金牌得主周日（16日）再代表港隊出戰巴黎站的團體賽，本文簡介比賽制度、港隊劍手及主要對手，同時告訴大家收看直播的方法。



1. 什麼是世界盃分站賽？賽制為何？

此「世界盃」並非足球世界盃那種4年一度、最頂尖的比賽，「劍擊世界盃」一年設5站賽事，雖不算最頂級國際賽，但由於是劍手爭取排名積分的重要途徑，仍是最高水平劍手雲集，難度也屬頂尖；更高級別的，尚有一年一度的洲際錦標賽，和決出「世界冠軍」的世界錦標賽；但數到最頂級的，當然是4年一度的奧運會。

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世界盃雲集頂尖劍手，圖為世界排名第一的科高尼（右二）與奧運金牌張家朗（右一）在世界盃巴黎站4強交手。（FIE）

世界盃按劍種劃分賽事，每站只設一劍種，更多時候男、女子賽事也會設於不同站；每站先打個人賽、再戰團體賽。

個人賽通常分兩日作賽，首日的外圍賽，世界排名最前的16位參賽劍手可免戰，其餘劍手則要爭奪出線到正賽的資格；正賽由64強打起，一日內決出冠軍。團體賽則不設外圍賽，正賽與個人賽一樣，一天內打完所有比賽、決出冠軍。

2. 團體賽跟個人賽有什麼不同？

團體賽均以代表隊名義出賽，每隊有4名劍手，3名正選1名後備，比賽中途可換人；對賽兩隊的3名劍手要輪流對賽一次，合共作9次交鋒，每局3分鐘、每局打5分，首局5分﹑次局戰至10分，如此類推，直至第9局的45分，最快取得45分的一隊將會獲勝。或是時間結束後，領先的一隊獲勝，若時間到後仍平手，則要附加「一劍」決勝（最快搶得1分者獲勝）。

蔡俊彥（左起）、張小倫、張家朗及吳諾弘將合作出戰世界盃巴黎站團體賽。（資料圖片）

但要注意的是，由於比賽形式為「追分制」，倘若一局戰畢3分鐘皆未能完成5分，下一局的劍手可以完成上一場餘的分數，例如首場打成1：1平手，第2場的兩名劍手可以打多過5劍，戰至10分才完成賽事，也意味即使到最後一輪對，無論落後多少，只要不讓對手先取45分，都還有逆轉的空間，意味最後一輪出戰的劍手有「守尾門」的重責，通常是由隊中最強的劍手擔任。

另外，個人賽劍手在一落敗後便不用再戰，但在團體賽，進入16強的隊伍落敗後需再打排名賽，也會設有季軍戰。

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3. 港隊過去在世界盃戰績如何？

港隊曾在2019年的世界盃聖彼德堡站，奪得男子花劍團體銀牌，為史上最佳成績，當時出賽劍手為張家朗、蔡俊彥、張小倫和楊子加。

港隊在2019年奪得男子花劍世界盃聖彼德堡站的團體銀牌，左起：張小倫、楊子加、主教練Gregory、張家朗及蔡俊彥。（FIE）

4. 港隊會派出誰人應戰？

由於男子花劍隊劍手眾多，今次歐洲之旅就有12位劍手參賽，教練通常會視乎個人賽表現，再決定團體戰人選。

今站巴黎站的團體賽，港隊將由東京奧運男花團體賽的原班人馬——張家朗、蔡俊彥、張小倫和吳諾弘出戰。4位劍手中除張家朗奪得個人賽冠軍，世界排名11的蔡俊彥也打入8強，領先下14：15惜敗予世界排名第1的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）；「大師兄」張小倫同樣打入正賽，並在64強擊敗世界排名第6的美國劍手Nick Itkin，這位36歲港將在32強敗予法國劍手Meddy Elice出局。

至於吳諾弘則未能打入正賽，他在外圍賽的64強以14：15敗予韓國劍手Choi Hyunsoo，距正賽只差一步。

東京奧運時，花劍港隊主教練Gregory一開始是以張家朗、蔡俊彥和張小倫正選上陣，但在8強對俄羅斯途中以吳諾弘入替當時表現一般的張小倫，雖然港隊落敗、最終以第7名完賽，但眾將令人印象深刻。

港隊在世界盃巴黎站將以東京奧運陣容應戰，左起：張小倫、張家朗、教練Gregory、蔡俊彥、吳諾弘。（資料圖片／高詩琦攝）

5. 誰是港隊的最大對手？

根據賽程，港隊在16強身處黃色線道，會對上32強巴西對荷蘭的勝方；倘若晉級，則有頗大機會對上同樣身處黃色劍道、世界排名第5的意大利，若然成真，將是一場硬仗。

港隊在2019年世界盃聖彼德堡站奪銀時，在決賽敗予美國隊，按照晉級路線，若港隊和美國隊都打入4強，將會碰頭；另一邊則有身處綠色劍道的俄羅斯隊、和紅色劍道法國隊，兩軍分別為東京奧運銀牌及金牌，亞洲隊伍方面除了香港，在綠色線道的日本和紅色線道的韓國隊也值得留意。

去年東京奧運男花團體賽的三甲得主，左起：俄羅斯奧委會（銀牌）、法國隊（金牌）、美國隊（銅牌），三隊排名均在香港之上。（Getty Images）

6. 為何比賽由32強開始，但港隊在16強才開始出賽？

跟個人賽一樣，團體賽也是排名較前者可成為種子隊而可直入較後階段。香港男子花劍隊目前世界排名第4，位居美國、法國及俄羅斯之後，成為今站獲「免戰」32強的勁旅之一。

7. 比賽時間是？（香港時間）

32強：預計下午4時展開（港隊毋需作賽）

16強：預計下午5時30分展開

8強：預計晚上7時展開

4強及決賽：待定

8. 哪裏可看直播？

比賽設有Youtube直播，可到法國劍總的官方頻道ESCRIME TV收看。