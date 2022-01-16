祖高域上訴失敗　即將被遞解出境　無緣衛冕澳網︱網球

塞爾維亞網球巨星祖高域上訴失敗，繼澳洲政府日前第二度以公共健康為由取消這位未有注射新冠疫苗球手的入境簽證後，當地法院法官駁回他的上訴，34歲的祖高域預料日內被遞解出境。



今次澳洲法院的判決，將會是最後決定，終結祖高域衛冕澳網並率先成為歷來首位在公開賽年度第21度高舉大滿貫錦標男子球手的希望。



祖高域在聲明中稱，他對判決感到「極度失望」，但尊重結果，「我會跟有關部門合作，離開這個國家。」

祖高域終極上訴失敗，即將被遞解出境。（Getty Images）

澳網原定今天開打，由於無法確定身為男單頭號種子的祖高域能否參賽，連帶影響其餘127名球手，無法知道自己澳網首日的出賽時間。

祖高域曾9度贏得澳網，寫下男子網球界的紀錄，今年他力爭第10度封王，首場賽事原定在周一出賽。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



祖高域遭取消澳洲簽證，日前獲法庭判勝訴後，重獲自由，即時到場館訓練。不過，他的簽證再被取消。（Getty Images）

祖高域的律師團隊提出抗辯時宣稱，澳洲政府取消祖高域簽證時提出的理據「無效和不合邏輯」，惟說法未獲法院接納。

自澳洲政府1月6日首度取消他的簽證以來，祖高域一直滯留在墨爾本同一隔離酒店。當地法院一度推翻政府決定，「重獲自由」的祖高域立即前往球場練習，引來當地民眾極度不滿。澳洲政府上周五（14日）再次取消祖高域的簽證，這位塞爾維亞巨星再提上訴，終不獲接納。

祖高域早前獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）