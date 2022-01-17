亞冠盃︱2022分組賽抽籤結果出爐　傑志鬥中泰勁敵　或遇恩尼斯達

2022亞洲聯賽冠軍盃分組賽周一（17日）抽籤，香港代表傑志終被抽入J組。



港超球隊傑志上年在亞冠盃分組賽取得11分，雖未能以「最佳小組次名」資格出線，但仍創下香港代表在亞冠的史上最佳成績。

「藍鳥」今年再以港超冠軍身份參賽，今屆被編排於東亞區的第三檔次，經今日抽籤後最終遭分配至J組，同組對手有應屆泰國足總盃冠軍清萊聯、2021中超亞軍上海海港，及1支外圍賽晉級球隊，潛在對手包括有前巴塞中場恩尼斯達效力的日職神戶勝利船、菲律賓球隊卡雅、澳職中岸水手、墨爾本勝利或FC悉尼。

傑志繼上屆賽事遇上廣州隊後，今屆會鬥另一中超球隊上海海港。（傑志提供）

因應疫情，今屆分組賽會繼續以賽會制（即集中在一個地方完成所有比賽）形式踢雙循環，比賽日期為4月15日至5月1日，每組內各成員國家或地區，均可入標申辦比賽。

而假若傑志晉級，16強至準決賽都會是一場過淘汰賽，並在今年8月下旬上演；總決賽則安排在明年2月下旬舉行。

2022亞冠盃東亞區分組賽抽籤結果。（AFC）

亞協盃方面，理文去年亦殺入跨區決賽，惟最終不敵鳥茲別克代表拿薩夫。

香港今年再有東方龍獅及理文參賽，其中東方會直入J組，跟澳門鄒北記及台南巿FC同組。餘下一個J組席位，則由擁有主場優勢的理文於4月19日的附加賽中，跟蒙古球隊220體育會爭奪。而J組分組賽就在6月24至30日期間以賽會制方式踢單循環。