FIFA世界足球先生︱利雲神預言美斯口裏不一　修夫基選擇出人意表

金球獎大熱倒灶的拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，在國際足協（FIFA）主辦的年度頒獎禮得回「安慰獎」，力壓美斯和沙拿連續兩屆當選世界足球先生。

正當利雲度夫斯基獲得包括葡萄牙隊長C朗拿度、英格蘭隊長哈利卡尼和威爾斯隊長加里夫巴利一票的同時，英格蘭主帥修夫基卻作出一個出乎意料的選擇。金球獎頒獎禮上，得獎的美斯也曾為利雲度夫斯基抱不平，口裏說不，身體卻很誠實，他投的一票另有其人。



羅拔利雲度夫斯基擊敗美斯，連續兩年獲得國際足協世界足球先生榮譽。（Getty Images）

FIFA世界足球先生投選機制分為4部分選票，現任國家隊主帥和國家隊隊長以外，再加上每個國家或地區的一位專家記者，以及球迷網上投票，4部分得票比重各佔25％。

利雲度夫斯基獲得最高的48分，力壓得44分的美斯和得39分的沙拿，連續兩年當選世界足球先生。比起投票結果，什麼人投票給什麼人，也許更受關注。C朗、卡尼和加里夫巴利全部首選向羅拔利雲度夫斯基投下一票，可是大部分球星傾向「投票給老友」，連美斯也不例外。

FIFA世界足球先生投票（只列部分）：

美斯（阿根廷隊長）：尼馬／麥巴比／賓施馬

利雲度夫斯基（波蘭隊長）：佐真奴／美斯／C朗拿度

沙拿（埃及隊長）：佐真奴／美斯／利雲度夫斯基

C朗拿度（葡萄牙隊長）：利雲度夫斯基／簡迪／佐真奴

卡尼（英格蘭隊長）：利雲度夫斯基／美斯／簡迪

加里夫巴利（威爾斯隊長）：利雲度夫斯基／賓施馬／沙拿

夏薩特（比利時隊長）：賓施馬／迪布尼／佐真奴

莫迪歷（克羅地亞隊長）：賓施馬／佐真奴／利雲度夫斯基

紐亞（德國隊長）：利雲度夫斯基／沙拿／簡迪

雲迪積克（荷蘭隊長）：沙拿／利雲度夫斯基／簡迪

布斯基斯（西班牙隊長）：美斯／利雲度夫斯基／夏蘭特



修夫基（英格蘭主帥）：佐真奴／迪布尼／美斯



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利雲度夫斯基「神預言」

美斯在領取金球獎時，在台上為利雲度夫斯基大抱不平，認為對方應該得獎，可是到他有份投票，3個選擇均沒有對方的名字，他首選老友兼巴黎聖日耳門隊友尼馬，次選PSG另一隊友麥巴比，第三選擇寧投母會巴塞死敵皇馬王牌前鋒賓施馬，也不投予利雲度夫斯基。

美斯破紀錄第七度獲得金球獎後，曾在台上對利雲度夫斯基說：「你本應是去年的得獎者，《法國足球》應該給予你獎項。你值得擁有這個獎，你家中應該要有這個獎。」利雲度夫斯基之後接受訪問，當時已對美斯的一番話毫不領情，「我希望他這番話是發自真誠，而非空話」。1個月前的訪問言猶在耳，美斯今次用行動證明，利雲度夫斯基果然所言非虛。

利雲度夫斯基再奪世界足球先生，吐一口氣。（Twitter）

或許這類投票，不應太認真，一切純屬「俾面派對」，皇馬雙星夏薩特、莫迪歷，首選球會同事賓施馬，雲迪積克也首選球會隊友沙拿，紐亞的首選自然亦是拜仁隊友羅拔利雲度夫斯基。布斯基斯實在「有情有義」，美斯縱已離隊，他依然將首選票投予舊隊友。

較令人出乎意料的是，英格蘭主帥修夫基的選擇。去年夏天他帶領英軍晉身歐洲國家隊決賽，時隔超過半世紀再闖大賽決賽，頭三位選項竟沒有任何一個麾下愛將，首選票甚至填上決賽對手意大利中場球員佐真奴的名字，難道他深信聖經中所說，「要愛上你的敵人」？