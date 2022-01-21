澳職方程式｜獅吼空窗期後回穩　阿聯作客積弱　握手言和最有機

澳職聯與疫情同行，布里斯班獅吼終於開齋，能否主場乘勝追擊阿德萊德聯？（球賽編號：星期日2，1月23日下午3時45分開賽，MyTV Super App直播）



上周僅兩場賽事，全部打和，獅吼逼和FC悉尼，周中補賽對珀斯光輝，憑亨利荷利的入球贏波；阿德萊德聯則在兩度落後，靠新加盟第二天的指宿洋史逼和墨爾本城。

聯賽榜無大變動，阿德萊德聯和5仗，成為和波專家，獅吼贏波之後升上第10。

布里斯班獅吼獅吼阿根廷新將利斯卡奴，愈來愈入局。（Getty Images）

獅吼經歷一個月空窗期，復賽後逐漸企穩，終於打開勝利之門。前仗助攻的阿根廷新將利斯卡奴，愈來愈入局，主帥稱未來幾場將見識他的真本領。

阿德萊德聯日本長人中鋒指宿洋史（左）地標戰即開齋，實力不容忽視。（Getty Images）

阿德萊德聯戰績有疑點，這支聯賽和波專家，唯一勝仗在主場擊敗威靈頓鳯凰，作客4戰不勝，最多入1球，明顯主強客弱。最大變數是日本長人中鋒指宿洋史，此子本月初從清水心跳加盟，上場地標戰入替不久就開齋。

兩軍在上月初對戰，兩軍互有攻守之下悶和。（Getty Images）

兩軍在上月初對戰，互有攻守之下悶和，獅吼喘定後反彈，阿德萊德聯欠穩且經常打和，今場博和有理，獅吼主場如果受讓就更抵。

澳職球會一覽。（01美術製圖）

本周直播賽程：

星期五2 威靈頓鳳凰 對 西部聯 MyTV Super App

星期六1 FC悉尼 對 珀斯光輝 無綫85台

星期日2 布里斯班獅吼 對 阿德萊德聯 MyTV Super App

