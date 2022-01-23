英超．賽前消息︱阿仙奴名單不見富安健洋　主場對般尼只有一改動

阿仙奴英超主場對般尼，陣中較周四深夜聯賽盃0：2負利物浦只作出一個調動。日本守將富安健洋不在大軍名單，位置由洛賀丁取代。



賽前阿仙奴吉祥物 Gunnersaurus與球迷互動。（Getty Images）

阿仙奴正選陣容（4-1-4-1）：

門將：蘭斯達爾

後衛：泰亞尼、加比爾馬加希斯、洛賀丁、賓韋特

防守中場：森比盧干加

中場：馬天尼利、伊美路維、奧迪加特、沙卡

前鋒：拿卡錫迪



客隊般尼因疫情關係，對上一場比賽已經是1月8日足總盃第3圈主場1：2不敵英冠球隊哈迪斯菲。比起該仗，領隊戴治作出4個調動，羅拔斯、麥尼爾、派達斯和馬迪維達全部正選上陣。

值得一提的是，他們的主力前鋒基斯活特（Chris Wood），已轉投護級對手紐卡素。

般尼正選陣容（4-4-2）：

門將：尼克普比

後衛：派達斯、賓美、達高斯基、干拿羅拔斯

中場：麥尼爾、布朗曉爾、韋斯活特、艾朗連儂

前鋒：積洛迪古斯、馬迪維達

