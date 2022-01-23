英超．持續更新︱雲迪積克張伯倫各入一球　利物浦2：0領先水晶宮

利物浦英超作客水晶宮，開賽僅8分鐘即由中堅雲迪積克的入球先開紀錄。

紅軍周四深夜才在聯賽盃四強次回合作客阿仙奴，今仗繼續沒有正出戰非洲國家盃的「非洲三寶」沙拿、文尼和基達，不過攻力未受影響，開賽初段已屢次給予水晶宮壓力，並先開紀錄。



利物浦英超作客水晶宮，開賽僅8分鐘即由中堅雲迪積克的入球先開紀錄。（Getty Images）

對比對阿仙奴一仗，利物浦僅作出兩個調動：門將由二號門將基利靴，換回首席門將艾利臣比加。阿歷士張伯倫亦克服傷患，正選上陣，在前線夥拍羅拔圖法明奴和迪奧高祖達攻堅。

上半場8分鐘，利物浦在前場左路得到角球，羅拔臣開出，中堅雲迪積克在無甚壓力下輕鬆接應飛頂破網。紅軍領先1：0後，持續在前場施壓。

點圖睇：雲迪積克輕鬆頂入1：0

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利物浦正選陣容（4-3-3）：

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特

中場：居迪斯鍾斯、法賓奴、佐敦軒達臣

前鋒：祖達、法明奴、阿歷士張伯倫



主隊水晶宮一度嘗試反撲，惟未見效果。32分鐘利物浦前場一次漂亮轉向，羅拔臣左路接應後，立即再交出大斜線予尾柱後上的張伯倫，後上不負所托為利物浦射成2：0。

即場簡評：水晶宮今季在韋拉帶領下，球隊整體表現不俗，對失去沙拿和文尼兩大射手的利物浦而言，今仗絕對是場硬仗。然而開賽之後，水晶宮防守方面出乎意料地鬆散，先是防守角球完全走甩擅頂之人雲迪積克，2：0一球雖說羅拔臣的助攻太漂亮，但一班守將無為意後上的張伯倫，同樣可以做得更好。



水晶宮門將古亞達（Vicente Guaita）取代畢蘭特（ Jack Butland），復任正選。（Getty Images）

水晶宮正選陣容（4-3-3）：

門將：古亞達

後衛：泰歷米素爾、馬克古希、佐基姆安達臣、祖爾禾特

中場：舒洛比、韋曉士、干拿加拉查

前鋒：桑馬迪達、奧辛尼艾度亞迪、米高奧利斯

