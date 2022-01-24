英超．持更︱薛耶治下半場金球為車路士先開紀錄　熱刺落後0：1

本周英超重頭戲，杜慈領軍的車路士，主場迎戰由前車路士主帥帶領的另一支倫敦球會熱刺。開賽初段美臣蒙特一再組織攻勢，對熱刺後防帶來威脅，可惜隊友盧卡古屢次失機。

客軍一次突襲便幾乎得手，射手哈利卡尼轉身抽射破網，球證吹罰他犯規在先，半場雙方踢成0：0。



車路士的美臣蒙特一再為熱刺防線帶來威脅。（Getty Images）

藍軍已經連續4場英超未嚐勝仗，領隊杜慈較周中1：1賽和白禮頓作出兩個調動，中場「跑動王」簡迪和左閘馬高斯阿朗素均被貶後備。



熱刺方面，孫興慜未能趕及傷癒復出，「光頭仔」盧卡斯莫拉狀態未足先列後備，周中對李斯特城補時階段梅開二度、助球隊神奇反勝的貝雲積，獲派正選出場。

盧卡古上半場一再錯失入球機會。（Getty Images）

比起勝利，對雙方領隊而言，今仗更重要的是不要輸。上半場車路士踢得較主動，惟真正具威脅埋門不多。開賽1分鐘美臣蒙特右路傳中，盧卡古起腳炒高。最大威脅是赫臣奧杜爾4分鐘近門接應薛耶治傳中，他的頭槌攻門僅僅斜出。



之後戰情陷入膠着狀態，直到31分鐘，美臣蒙特再次妙傳盧卡古，可惜這位比利時前鋒再次錯失良機。

39分鐘熱刺一次反擊機會，哈利卡尼首次射門便將皮球送入網窩，可是球證鳴笛指他推跌堤亞高施華在先。經VAR審視後維持原判，入球被判無效。上半場車路士與熱刺踢成0：0。



半場休息時，曾效力車路士的哈索賓基便批評盧卡古，未能把握入球良機，「這些半機會，他應該要把握得到」。下半場甫開賽車路士終於找到缺口，赫臣奧杜爾引球出擊後傳向禁區頂的薛耶治，這位「摩洛哥球王」拉弓射進一記世界波，洛里斯身手再好亦只能當最接近的觀眾。

車路士正選陣容（4-2-2-2）：

門將：阿列沙巴拿加

後衛：馬蘭沙亞、魯迪格、堤亞高施華、艾斯派古達

防守中場：佐真奴、高華錫

進攻中場：美臣蒙特、薛耶治

前鋒：盧卡古、赫臣奧杜爾



熱刺正選陣容（4-4-2）：

門將：洛里斯

後衛：賓戴維斯、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、坦根加

中場：賴恩施斯隆、賀積查治、哈利雲克斯、杜靴迪

前鋒：哈利卡尼、貝雲積



熱刺較上場作出4個變動，賽前領隊干地受訪時直言：「限米煮限飯」，只能用手頭上可用球員上陣，例如「光頭仔」莫拉未及操起，只好先列後備。今仗杜靴迪、艾歷迪亞和施斯隆同獲正選，利古朗、艾馬遜和史基普全部先列後備。

盧施素和迪利阿里均不在大軍名單，不過最傷的當然是孫興慜未能趕及傷癒復出。