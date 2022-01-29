入東平洲、塔門、東龍島要留意　一文睇盡農曆新年船期｜虎年行山

農曆新年假期行山郊遊必要留意！前往蒲台島、西貢灣仔、東平洲、東龍洲、吉澳等街渡船期在年初一到年初三都有變，出發前計劃行程定要留神，尤其是馬料水往東平洲的船期，年初一「有入冇出」加上年初二暫停服務，若果你年初一早上搭船入了東平洲，就要在島上過兩晚，等到年初三才有船回馬料水。



在農曆新年，前往塔門的航班如常服務。（資料圖片）

塔門航班農曆新年如常服務

經營多條街渡路線的翠華船務，在Facebook公布農曆新年假期的船期安排，來往馬料水及塔門、來往塔門及黃石碼頭的航班如常，按照假期班次服務，所以年初一至年初三都有船出入塔門。

【翠華船務有關農曆新年假期的服務安排】

在假期，來往塔門及馬料水的航班按假期班次服務。（運輸署網站截圖）

在假期，來往塔門及黃石碼頭的航班按假期班次服務。（運輸署網站截圖）

不過，來往黃石碼頭至西貢灣仔及赤徑的街渡，就會在年初一及二暫停服務，到年初三恢復假日班次。除了搭船外，可選擇由海下行去西貢灣仔，而往赤徑的話，則可以由北潭凹行入去。

西貢灣仔半島上有兩個郊野公園營地，現因疫情封閉，請市民不要以身試法。（顏銘輝攝/資料圖片）

在農曆新年想入東平洲的朋友要注意船期！（余睿菁攝/資料圖片）

東平洲年初一有入無出

更值得留意的是來往馬料水及東平洲的船期，在年初一，只有一班船由馬料水在早上9時開出入去，當日並沒有船回程的。在年初二，來往東平洲及馬料水的服務暫停；到年初三，就會按星期日的班次服務。換言之，若果你年初一入了東平洲，就要在島上過兩晚，待到年初三才有街渡回去。在年初三，馬料水往東平洲的航班在早上9時開出，而東平洲回馬料水的船就會在下午5時15分開出。

在年初三，來往馬料水及東平洲的航班會以星期日班次行走。（翠華船務網站）

蒲台島位於香港南邊，島上有燈塔、巫氏古宅、僧人石等景點，在香港仔及赤柱有街渡前往該島。（歐嘉樂攝/資料圖片）

蒲台島航班年初一暫停

蒲台島的船期方面，年初一暫停服務，到年初二，只有來回各一班船，去程早上10時由香港仔開出，回程就在下午3時30分由蒲台島開出。至於年初三就有較多航班出入蒲台島，上午8時15分有一班船從香港仔開出，跟住上午10時、11時30分、下午3時30分及5時各有一班船從赤柱開出；回程方面，上午9時15分、10時45分、下午3時、4時30分各有一班船從蒲台島回赤柱，而尾班船就是下午6時經赤柱回香港仔。

三家村碼頭前往東龍洲的船在農曆新年如常服務，由初一到初六都有船。（資料圖片）

東龍洲初一至年六都有船

東龍洲（或稱東龍島）是一個熱門郊遊行山的離島，在西灣河及鯉魚門三家村皆有街渡前往。營運東龍洲來往三家村的珊瑚海船務表示，農曆新年無休，由年初一至初六，日日都有船去東龍島。

另一間船公司，營運來往東龍洲及西灣河航班的梁記街渡宣布，初一及初二休息停航，初三至初六（包括非公眾假期的初四）皆會服務。在這4日，各有10班船來往東龍洲及西灣河，入東龍洲的頭班船在早上9時開出，尾班在下午4時40分；至於由東龍洲回西灣河的尾班船就在下午5時30分開出。

在年初三至初六，都會有船來往西灣河及東龍洲。（梁記街渡Facebook）

吉澳/鴨洲航班年初一、二暫停

負責營運馬料水來往荔枝窩、馬料水來往吉澳/鴨洲航班的聲威實業表示，會在年初一及初二暫停服務，年初三照常。在年初三，往荔枝窩的航班會在早上9時由馬料水三號梯台開出，而回程的船就在下午3時30分在從荔枝窩返航。同樣地，往吉澳/鴨洲的船亦在早上9時開出，下午3時30分從吉澳返航。

年初一及二沒有船由馬料水往荔枝窩、吉澳及鴨洲。（聲威實業Facebook）

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