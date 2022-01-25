非洲國家盃︱喀麥隆對科摩羅釀人踩人慘劇　最少6死多人受傷

非洲國家盃16強賽事，主隊喀麥隆對科摩羅一戰，球迷入場期間發生人踩人慘劇，最少已有6人死亡，約40人受傷。當地州長稱，多名傷者情況不妙，預料死亡人數將再增加。



部分人正為倒地傷者急救。（美聯社）

今屆非洲國家盃由喀麥隆主辦，當地球迷都想入場觀戰，上演賽事的奧林比（Olembe Stadium）球場容量達6萬人，疫情下入場人數限制為容量8成，亦即是4.8萬人。消息指，5萬人嘗試入場，當中部分無持票的球迷衝入球場，導致慘劇發生。

奧林比球場位於喀麥隆首都雅溫得社區，從片段可見，大批球迷企圖衝入場內，部分人包括不少兒童倒地，並失去知覺。據報確認死者有6人，40人受傷。喀麥隆中部地區州長比亞（Naseri Paul Biya）稱，死亡人數將持續上升。

喀麥隆2：1擊敗馬拉維，晉級8強。（美聯社）

即使場外發生人踩人意外，比賽依然照踢。科摩羅開賽7分鐘便有球員紅牌被逐，主隊喀麥隆終以2：1勝出，晉級8強。

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