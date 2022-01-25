屈福特解僱雲尼亞里　贏完曼聯後衰足兩個月｜英超

屈福特領隊雲尼亞里（Claudio Ranieri）執教不到4個月後被炒，是今季第8位下台的英超領隊，也是今季第2位「執包伏」的屈福特主帥。70歲的雲尼亞里在去年10月初接掌屈福特，頂替悉斯高（Xisco Munoz），但自從11月擊敗曼聯後就幾乎全敗，上場聯賽更遭護級對手諾域治大炒3：0。
屈福特在英國時間昨（24日）晚宣布主帥雲尼亞里下台。在聲明中，雖然屈福特肯定雲尼亞里的努力，認為他值得被尊重，但話鋒一轉，董事局認為英超球季尚有接近一半，此刻換帥可以讓新領隊有足夠時間重振雄風，以達到護級目標。屈福特暫時未公布接班人選。
這是屈福特今季第2次換帥，在季初他們炒了悉斯高，於去年10月4日任命雲尼亞里接手。不過，在這不足4個月期間，雲尼亞里領軍13場英超，僅贏得7分。
在11月底，屈福特曾經以4：1大勝曼聯，導致時任曼聯主帥蘇斯克查下台，但這場勝仗後，屈福特沉淪兩個月，近9場比賽得1和8負的劣績，上場更以0：3慘負護級對手諾域治，如今屈福特以14分排第19位。
英國《每日郵報》披露，屈福特聯絡了前水晶宮領隊鶴臣，並會在24小時內宣布這名74歲老帥接掌球隊。
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