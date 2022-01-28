世界盃外圍賽｜李霄鵬領軍首戰吞敗　「我為失利負全責」

中國隊早前易帥，由另一名宿李霄鵬取代李鐵，首戰鬥日本慘吞悶棍，這名國足新帥賽後向球迷致歉，將落敗的責任攬上身。



國足新帥李霄鵬領軍的地標戰，中國隊作客兩球不敵日本隊，基本上無緣晉級卡塔爾世界盃。

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李霄鵬賽後維護麾下，直言全隊上下已傾盡全力，「球隊已有一段時間沒有熱身賽，今仗花了不少時間適應對手的節奏，其後落後兩球時，平反敗局的機會已經十分微。所有球員也付出最大的努力，兩個失球對全場比賽節奏有十分大的影響，我為今場球隊失利而負全責，非常抱歉。」

縱然出局接近已成定局，但李霄鵬直言球隊不會放棄，「國家隊的比賽我們每一場都會全力以赴，以200%的努力準備每場賽事。」中國隊將在農曆大年初一鬥越南。

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