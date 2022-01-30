劍擊大獎賽．持續更新｜江旻憓佘繕妡輕鬆晉32強　男將稍後出擊

重劍大獎賽多哈站周日（30日）舉行正賽，香港女子「劍后」江旻憓、東京奧運代表佘繕妡、男子重劍代表方凱申及何瑋桁分途爭取獎牌。
14:00：正賽由64強打起，率先上陣的是世界排名第6的江旻憓，她面對巴西劍手Victoria Vizeu，以15：9輕取對手，預計香港時間下午5：00再戰32強，對手將是世界排名81的瑞士劍手Pauline Brunner。
緊接出場的佘繕妡，則鬥法國劍手Aliya Luty，她亦以15：9擊敗對手，32強對世界排名92的愛沙尼亞劍手Differt Nelli。
重劍大獎賽——港隊開賽時間表：
日期：2022年1月30日
女子重劍32強
江旻憓 Vs Pauline Brunner（瑞士） 香港時間下午約5:00 綠色劍道
佘繕妡 Vs Differt Nelli（愛沙尼亞） 香港時間約下午5:20 綠色劍道
男子重劍64強
何瑋桁 Vs Martin Rubes（捷克） 香港時間下午4:10 藍色劍道
方凱申 Vs Banyai Zsombor（匈牙利） 香港時間下午4:10 綠色劍道
（如晉級32強，約晚上7:20再戰，惟開賽時間隨時有變）
NowTV 630、631台 1月30日晚上11:00起直播（4強開始）
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