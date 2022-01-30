足球熱話︱格連活特女友突上載恐怖血照　控訴曼聯新星「真面目」

曼聯新星格連活特（Mason Greenwood）與女友Harriet Robson外型合襯，自2019年拍拖以來，猶如一對金童玉女，不過今天Harriet 突然在Instagram Story上載自己滿口鮮血的短片，加上一句：「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」（To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me）。

她還上載多張身上不同部位瘀傷的照片，還附上一段去年10月的錄音，聲音檔案中，男方似乎正強迫女方進行性行為。



曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

格連活特與Harriet Robson是同校同學，二人2019年開始拍拖，這段總情並不順暢，2020年便曾一度分手。

Harriet是個模特兒，金髮碧眼，樣子標緻，身材亦相當惹火。可是她突然在Instagram上載一張滿口鮮血的照片，她的精緻臉蛋之下，口角對落流下一條長長血痕，一路延伸至頸部和胸口，相當恐怖詭異。她附上一句：「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」（To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me），似是控訴男友的暴力行為，另外還有5張自拍身上各處瘀傷的照片。

+ 1

此外，她亦上載一段相信來自二人對話的錄音。對話中，應是格連活特的男子索歡，他被拒絕後大發雷霆，Harriet直言不想性交，格連活特大喝一聲：「收聲，我要做」，之後似乎有所行動，Harriet稱：「Mason（格連活特名字），你要禮貌一點」，惟對方一口拒絕。

格連活特與Harriet外型合襯，想不到男方是暴力男友。（Instagram）

Harriet的IG Story甫上載，即在網上被瘋傳，網民一同為她抱不平，聲討格連活特，甚至直言如果一切屬實，必須將他踢出足球場。

現年20歲的格連活特，足球天份毋庸置疑。年紀輕輕已為曼聯129次上陣，攻入35球，無論在球會以至英格蘭國家隊，均是其中一顆最令人期待的明日之星。然而球場之外，他惹來麻煩亦不少。