澳網持續更新︱麥維迪夫領先盤數2：0　拿度生涯21次大滿貫不樂觀

澳網2022終極一戰，力爭生涯第21個大滿貫錦標的西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal），大戰狀態大勇兼較他年輕足足10年的俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）。



拿度今仗一開始便迎來逆境。身高1.98米的麥維迪夫，發球強勁，在澳網硬地場佔盡上風。今仗第一發球率準繩，首發得分率高達8成。首盤戰至第5局他被麥維迪夫率先「破發」，之後在第7局再度失守，2：6先失第一盤。

麥維迪夫左飛右撲，搏到盡。（美聯社）

第二盤大家熟悉的終於拿度回來了，難以置信的刁鑽擊球落點一度令麥維迪夫難以招架，在全場球迷打氣下，第4局「破發」成功，再保住發球局，一度領先至4：1。

正當大分扳平在望，麥維迪夫突然提升水平，第7局全面進擊成功搶得拿度的發球局，追至3：4。拿度第8局隨即又打破麥維迪夫的發球局，領先5：3，進入比賽首個高潮。

拿度多次努力，仍拿不住第二盤。（美聯社）

關鍵第9局，麥維迪夫一輸大分便會被追上，這位俄羅斯球手拒絕投降。拿度在發球局再次落後0：30、15：40，他追至刁時，卻未能一舉拿下。二人打出多球精彩對拉，經歷9分34秒，共4次刁時，拿度多次失手，麥維迪夫的堅持終獲勝，之後「保發」成功，追至5：5。

拿度之後用超過8分鐘保住發球局，麥維迪夫花上3分鐘多點便追至6：6，進入決勝局（tie-break）。麥維迪夫屢次落後，終從後趕上，以7：5搶「7」成功，驚濤駭浪下7：6奪下第二盤。

麥維迪夫今仗表現大勇，屢次殺拿度措手不及。（美聯社）

20次大滿貫封王的拿度，澳網只曾在2009年封王。硬地場明顯不是他最擅長的場地，35歲的他遇上25歲的麥維迪夫，兩盤過後，他有什麼計策應付？

第三盤首局，拿度再度加強攻力，迫得麥維迪夫在發球局6次刁時，惟他再次靠強勁發球捱過一關，1：0領先。拿度發球局，再次戰至刁時，辛苦力保1：1，麥維迪夫1分38秒便送個光蛋局給拿度。

今仗多次鷹眼判決，均不利拿度。（美聯社）

戰至第三盤，正如現場評述所言，「多板來回的對拉球，以往一定是拿度贏的機會較高，不過今天並非如此」。麥維迪夫韌力驚人，9板以上來回球勝出率超過6成，將拿度比下去，板數較少的他同樣佔優，只是比例不及多板數的明顯。

拿度保住發球局，麥維迪夫再次效率制勝，今次只以1分35秒便可休息，局數領先3：2。麥維迪夫臉上露出自信笑容，拿度發球局，他迫得對方落後0：40。拿度不放棄，連追3分，再度刁時。