郭晶晶拍住霍啟剛包餃子超甜蜜　講起新年派利是又尷尬又回味

已退役的中國「跳水皇后」郭晶晶，趁農曆新年前夕，與丈夫霍啟剛拍片包餃子，談及一些派利是及討利是的趣事。郭晶晶回憶初嫁到香港時，不知道南方人會派利是給陌生人，面對陌生人拜年時，十分尷尬，現在她已學懂帶個大袋裝利是。



郭晶晶及霍啟剛在片中講到香港及內地在派利是的文化，香港人在農曆新年外出時，會帶備一疊利是，會派給管理員、酒樓侍應等陌生人，但郭晶晶在內地就沒有這樣的文化，只會派給親朋戚友。她說：「我初初嚟嗰時好唔慣，因為唔知呢，出去覺得好唔好意思，點解冇帶住好多利是喺包入面，所以後尾就知道，出去要帶個大手袋，擺好多利是喺入面。」

郭晶晶在片段中表示，初時並不習慣香港派利是的文化。（微博片段截圖）

霍啟剛接着說：「佢成日好唔好意思，個個走過嚟話『霍太，新年快樂，身體健康，萬事如意』……」郭晶晶一邊包餃子，一邊加多句：「咁點算！」霍啟剛續說：「講完一大堆之後，發現個袋度冇利是，所以過幾年就學精咗，個袋大啲，裏面擺住一堆利是，（其他人）一講新年快樂、身體健康（她）就會（派）。」

郭晶晶已經適應了，現在會帶一堆利是出門口。（微博片段截圖）

霍啟剛又講到自己小時候討利是的經歷，他說：「每年年初一，我哋啲小朋友都會揹住好大個背囊，點解呢？每年年初一都有好多親戚朋友，其實唔止，仲有公司員工同埋唔同朋友，嚟到我哋屋企拜年，平年每年都有百幾二百人嚟，所以你可想而知呢，以前真係逗到唔少利是。朝早逗利是，夜晚一定拆利是去數。」

霍啟剛夫婦拍片包餃子，兩人在片中閒話家常。（微博片段截圖）

他續說：「永遠會有好多散紙，好多10蚊、20蚊、50蚊，數到差唔多，永遠都係用藉口，問我嫲換錢，可能係80蚊換100蚊，800蚊換1000咁。當然唔係呃佢，冇欺騙、詐騙嘅成份，係擺明搶！都好開心，好多呢啲回憶，諗返起轉頭都好開心。」