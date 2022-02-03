中國女雙球手長期抱恙訓練比賽　心跳嚴重過慢無奈退役｜羽毛球

24歲中國雙打羽毛球手李茵暉在網上群組透露退役的原因，她的身體已經吃不消，有持續低燒及低血壓問題，多次在發燒下比賽，靜態心率更加低至每分鐘37下。

她表示需要長期服藥調理，不得不退出國家隊，而她跟杜玥的女雙世界排名亦在上月底被世界羽聯移除。



李茵暉上次重要比賽是去年的東京奧運，她拍住杜玥闖入女雙8強，苦戰100分鐘可惜不敵印尼組合，未能躋身4強。

奧運後，中國羽毛球隊宣布重整雙打陣容，她與杜玥拆夥，當時的解釋是「李茵暉因身體原因不參加之後的比賽」。上月底，世界羽聯將原本女雙世界排名第8位的李茵暉/杜玥移除。

李茵暉/杜玥在2020年的全英賽及馬來西亞大師賽都得到亞軍，去年奧運就在8強止步。（資料圖片/Getty Images）

內地傳媒報道，李茵暉近日在網上群組中透露退役的原因，她的身體一直有很多問題，需要長期休養。

她寫：「做下了這個非常艱難的決定，在這幾個月裏，我積極的調理身體，早在幾年前比賽中，一次高燒中不幸我患上肺炎，高燒不退，因此留下舊疾，從那次過後，我的身體就不如從前，加上我原有的心臟問題，靜息心率37下，心臟嚴重過緩，機能恢復起來總慢半拍。」

+ 1

李茵暉在2014年起入選青年國家隊，到2017年開始在女雙及混雙比賽打入三甲，到2019年助中國隊贏得蘇迪曼盃。

她續寫：「記得有幾次比賽都是發着燒，吃着消炎藥打完的，每次大強度的比賽與訓練後，我總是時不時的發着低燒，長期的低血壓伴隨着我，那時我知道我的責任和目標一直堅持着。」

李茵暉（右）與拍檔杜玥。（資料圖片/Getty Images）

李茵暉/杜玥在2020年世界排名一度升上第5位，她們那年打入過全英賽女雙決賽。

她續寫：「直到奧運會結束後，我都一直在積極的找尋方法治療，領導、教練都給予我了最大的幫助。但無奈現階段已經無法堅持大強度的訓練了，需要長期的調理用藥，只能選擇暫時離開賽場，暫時離別國家隊。」