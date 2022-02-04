北京冬奧開幕禮．不斷更新｜中國隊壓軸入場　葡萄牙選手扮C朗

北京冬奧開幕禮將於今（4日）晚8時舉行，無綫電視翡翠台及J2台免費直播。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。



【21：39】北京冬奧組委主席蔡奇致辭。

各個代表團的小雪花匯聚成大雪花。（Getty Images）

【21：32】雪花紛飛，匯聚場上；手持小雪花的演員又聚在場中，一條橄欖枝把小雪花編織成大雪花。

【21：30】所有代表團已經入場。

中國隊壓軸入場。（Getty Images）

【21：24】主辦國中國入場。

葡萄牙入場，有兩人扮C朗的SIU慶祝動作。（微博）

【21：12】葡萄牙代表隊入場，有兩位運動員扮C朗拿度的慶祝動作。

美國代表團。（美聯社）

【20：58】美國代表團進場，他們有224位運動員參賽。

冬奧強國挪威進場。（美聯社）

普京在看台上出現。（美聯社）

【20：50】俄羅斯奧委會代表團進場。

俄羅斯以俄羅斯奧委會名義參賽。（美聯社）

法國隊的羽絨幾有特色。（美聯社）

加拿大人強馬壯，有很多運動員入場。（美聯社）

【20：36】加拿大有217名運動員參賽，龐大的代表團進場。

加拿大人強馬壯，有很多運動員入場。（美聯社）

朱定文持區旗入場。（美聯社）

【20：26】香港代表團入場，排在中華台北之後。朱定文為港隊的持旗手。

中華台北代表團在港隊之前入場。（美聯社）

【20：19】作為奧運發源地，希臘運動員首先入場。跟住的入場次序按簡體字筆劃。

希臘運動員首先入場。（美聯社）

冰五環破冰出現！（Getty Images）

【20：17】冰球擊打冰立方，冰立方碎裂散開，露出冰五環。運動員會在五環下的入口進場。

冰立方最後出現今屆冬奧。（美聯社）

【20：16】現場大屏幕上，出現滾滾而來的黃河之水，之後凝固成冰立方。冰立方出現映像，重溫之前各屆冬奧。

俄羅斯總統普京亦有現身。（美聯社）

【20：12】56個民族的代表將國旗傳入場，交由解放軍升旗。

習近平出席開幕禮。（互聯網）

【20：09】現場介紹兩位嘉賓，分別是習近平及巴赫。

煙花形成英文春天「spring」。（新華社）

【20：06】現場進行光影表現，初時是綠色，代表立春之日，春回大地，萬物蘇醒。跟住在場地中心，形成了一朵蒲公英。白色煙花盛放，寓意蒲公英的種子飛向天空。

春回大地的光影表演。（美聯社）

習近平向觀眾揮手。（互聯網）

【20：00】開幕禮展開，國家主席習近平向賓客揮手。國際奧委會主席巴赫坐在習近平旁，但在疫情之下，兩人的座位相隔很遠。今屆是第24屆冬奧，大會播放中國24節氣的介紹片段，作為倒數。

未到8時，現場有一些暖場表演。（美聯社）

【北京冬奧】冰墩墩與雪容融 吉祥物一白一紅 設計比福娃好？

外國運動員坐巴士去鳥巢期間，向街上的北京市民揮手。（美聯社）

中國代表團出席開幕禮的服飾。（互聯網）

【18：52】據現場記者表示，每位入場觀眾都會獲得一份禮品包，入面有手套、禦寒方巾、口罩、國旗、冬奧會旗、坐墊等小禮品。

每位入場觀眾都會國旗、帽子、手套、口罩等小禮品。（微博）

北京冬季奧運今晚開幕，開幕禮會在外號「鳥巢」的中國國家體育場舉行。取得北京冬奧香港區轉播權的無綫電視，在今晚7時55分起會由兩條頻道一同直播，分別是翡翠台及J2台，直至晚上10時15分。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。

北京冬奧最後倒數，今晚開幕。（Getty Images）

香港短道速滑選手朱定文將會在今晚為港隊擔任持旗手，他表示：「非常榮幸成為中國香港代表團的持旗手，在北京冬季奧運會開幕典禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而代表我的團隊和中國香港。感謝港協暨奧委會對我的信心和支持。無法跟兩位滑雪運動員出席開幕典禮，我覺得非常可惜，畢竟這次是中國香港歷史上出征冬奧人數最多的一次。希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現，為港爭光。感謝香港體育學院總教練孫丹丹，沒有你一路的支持，我無法實現這次的奧運夢。」

北京冬奧｜金和曉測試轉陰性可訓練備戰 朱定文任開幕禮持旗手

朱定文（右一）將成為港隊在北京冬奧開幕禮上的持旗手。（twitter）

內地傳媒訪問了開幕禮總導演張藝謀，他表示今次典禮最大的特點就是「不一樣」，跟100年以來都不一樣，「開幕式的很多亮點是以前從未有過的」。

開幕禮的視覺藝術總設計蔡國強，透露了今次的煙花表演以白色為主題，他說：「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候恨不得把各種品種都用上，各種顏色都用上的。這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的，北國風光，這個我感到挺吸引我自己。」