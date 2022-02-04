北京冬奧開幕禮．不斷更新｜無綫兩頻道今晚直播　港台32亦有得播

北京冬奧開幕禮將於今（4日）晚8時舉行，無綫電視翡翠台及J2台免費直播。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。



【20：00】開幕禮展開，國家主席習近平向賓客揮手。

未到8時，現場有一些暖場表演。（美聯社）

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外國運動員坐巴士去鳥巢期間，向街上的北京市民揮手。（美聯社）

中國代表團出席開幕禮的服飾。（互聯網）

【18：52】據現場記者表示，每位入場觀眾都會獲得一份禮品包，入面有手套、禦寒方巾、口罩、國旗、冬奧會旗、坐墊等小禮品。

每位入場觀眾都會國旗、帽子、手套、口罩等小禮品。（微博）

北京冬季奧運今晚開幕，開幕禮會在外號「鳥巢」的中國國家體育場舉行。取得北京冬奧香港區轉播權的無綫電視，在今晚7時55分起會由兩條頻道一同直播，分別是翡翠台及J2台，直至晚上10時15分。除了無綫電視外，香港電台32台亦獲授權直播開幕禮。

北京冬奧最後倒數，今晚開幕。（Getty Images）

香港短道速滑選手朱定文將會在今晚為港隊擔任持旗手，他表示：「非常榮幸成為中國香港代表團的持旗手，在北京冬季奧運會開幕典禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而代表我的團隊和中國香港。感謝港協暨奧委會對我的信心和支持。無法跟兩位滑雪運動員出席開幕典禮，我覺得非常可惜，畢竟這次是中國香港歷史上出征冬奧人數最多的一次。希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現，為港爭光。感謝香港體育學院總教練孫丹丹，沒有你一路的支持，我無法實現這次的奧運夢。」

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朱定文（右一）將成為港隊在北京冬奧開幕禮上的持旗手。（twitter）

內地傳媒訪問了開幕禮總導演張藝謀，他表示今次典禮最大的特點就是「不一樣」，跟100年以來都不一樣，「開幕式的很多亮點是以前從未有過的」。

開幕禮的視覺藝術總設計蔡國強，透露了今次的煙花表演以白色為主題，他說：「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候恨不得把各種品種都用上，各種顏色都用上的。這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的，北國風光，這個我感到挺吸引我自己。」