北京冬奧開幕禮｜無綫兩台今晚直播　張藝謀：很多亮點從前未有

北京冬奧開幕禮將於今（4日）晚8時舉行，無綫電視翡翠台及J2台免費直播。開幕禮總導演張藝謀透露「很多亮點是從前未有過的」，藉此機會向全世界大聲說出中國故事。視覺藝術總設計蔡國強表示，開幕禮的煙花不會是五光十色，而是以銀白色為主，切合冬奧的冰雪主題。
北京冬季奧運今晚開幕，開幕禮會在外號「鳥巢」的中國國家體育場舉行。取得北京冬奧香港區轉播權的無綫電視，在今晚7時55分起會由兩條頻道一同直播，分別是翡翠台及J2台，直至晚上10時15分。
內地傳媒訪問了開幕禮總導演張藝謀，他表示今次典禮最大的特點就是「不一樣」，跟100年以來都不一樣，「開幕式的很多亮點是以前從未有過的」。
開幕禮的視覺藝術總設計蔡國強，透露了今次的煙花表演以白色為主題，他說：「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候恨不得把各種品種都用上，各種顏色都用上的。這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的，北國風光，這個我感到挺吸引我自己。」
北京冬奧｜三港將為港出戰 港鐵送一年有效免費年票為三人打氣北京冬奧︱由吉祥物到滑雪場 2022冬奧融入哪些中國藝術元素？北京冬奧檢測嚴謹 比利時選手隔離再隔離 憂無緣作賽一度痛哭北京冬奧｜內地裁判上屆執法不公曾被禁賽 今屆「復出」選手錯愕北京冬奧︱中華台北選手穿上中國隊衣惹爭議 聲稱：運動無國界北京冬奧｜確診選手隔離期滿仍被拒入選手村 IOC：剛好沒單人房北京冬奧｜金和曉測試轉陰性可訓練備戰 朱定文任開幕禮持旗手北京冬奧｜中國冰壺混雙驚險兩連勝 丈夫遙距「愛的鼓勵」奏效