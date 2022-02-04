北京冬奧開幕禮｜無綫兩台今晚直播　張藝謀：很多亮點從前未有

北京冬奧開幕禮將於今（4日）晚8時舉行，無綫電視翡翠台及J2台免費直播。開幕禮總導演張藝謀透露「很多亮點是從前未有過的」，藉此機會向全世界大聲說出中國故事。視覺藝術總設計蔡國強表示，開幕禮的煙花不會是五光十色，而是以銀白色為主，切合冬奧的冰雪主題。



北京冬季奧運今晚開幕，開幕禮會在外號「鳥巢」的中國國家體育場舉行。取得北京冬奧香港區轉播權的無綫電視，在今晚7時55分起會由兩條頻道一同直播，分別是翡翠台及J2台，直至晚上10時15分。

北京冬奧最後倒數，今晚開幕。（Getty Images）

內地傳媒訪問了開幕禮總導演張藝謀，他表示今次典禮最大的特點就是「不一樣」，跟100年以來都不一樣，「開幕式的很多亮點是以前從未有過的」。

開幕禮的視覺藝術總設計蔡國強，透露了今次的煙花表演以白色為主題，他說：「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候恨不得把各種品種都用上，各種顏色都用上的。這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的，北國風光，這個我感到挺吸引我自己。」