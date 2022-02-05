北京冬奧．持續更新｜中國短道速滑混合接力隊奪金　今屆首面獎牌

北京冬奧2月4日正式開幕，《01體育》將持續更新關於冬奧的最新消息。

開幕後今日（5日）賽事，將會誕生6面金牌，包括冬季兩項、短道速滑、速道滑冰、跳台滑雪、越野滑雪及自由式滑雪，其中短道速滑團體混合接力，有望是中國代表團的第一金。



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2月5日更新

【21：30】中國隊與加拿大﹑意大利及匈牙利在決賽爭奪獎牌，開賽早段立即發生意外，其後賽事重新開始，最終中國首名衝線，奪得首金。

【21：05】中國隊在準決賽第二組出戰，結果以第3名衝線，其後向裁判上訴，經過裁判觀看重播後，認為俄羅斯及美國有犯規，結果匈牙利及中國晉級決賽。

（Getty Images）

【20：36】中國隊出戰短道速滑混合團體接力賽半準決賽，派出曲春雨﹑范可新﹑武大靖及任子威出戰，中國隊第一組登場，造出2分37.535秒，以首名衝線，並刷新奧運紀錄晉級，其後被荷蘭隊再破紀錄。

【16：30】越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，結果由挪威好手約赫（Therese Johaug）贏得北京冬奧首面金牌。

約赫奪金後激動地慶祝。（Getty Images）

【開幕禮採排】

【關於香港代表團】短道速滑選手朱定文將為香港代表團擔任開幕禮持旗手。他表示：「在開幕禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而是代表我的團隊和香港。無法跟兩位滑雪運動員一同出席，非常可惜，希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現。」