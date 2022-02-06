北京冬奧．持續更新｜羽生結弦抵達北京　粉絲穿防護衣迎接惹不滿

北京冬奧2月4日正式開幕，《01體育》將持續更新關於冬奧的最新消息。

開幕後，中國在短道速滑男女子混合接力奪得第一金。

日本花式溜冰名將羽生結弦的去向惹來關注，他已抵達北京。



2月6日更新

【18：30】 國際奧委會確認，羽生結弦已抵達北京。

【17：10】 消息指，羽生結弦已抵達北京，準備周二展開的男子花式溜冰項目，出現在機場的他穿上日本代表團制服，獲網民指外貌清純像高中生。

日本傳媒TBS電視台報道指，有穿上防護衣的粉絲在機上迎接羽生，並在防護衣上寫上「歡迎羽生結弦」，未知網上流傳的羽生到埗相，他周遭的是粉絲或是防疫人員。有日本網民看畢報道後在Twitter呼籲：「希望中國的各位粉絲，若真的喜歡羽生，就不要接近他，始終還是有感染的風險。」

網上流傳羽生結弦抵達北京機場的照片。（twitter）

【15：21】 日本男子花式溜冰選手羽生結弦的行踪，一直受關注，有指他今日抵達北京。另外，賽會已公布周二早上展開的男子花式溜冰短節目出場順序，力爭衛冕的羽生會在第21位登場。

北京冬奧｜羽生結弦行踪極保密 日媒終露口風：就算擔心也無用

【14：30】 由美國入籍中國的女子滑雪選手谷愛凌，周一（7日）將出戰個人在冬奧首個項目——自由式滑雪女子大跳台。這位備受期待的18歲選手賽前表示，不覺得有壓力，會先以打入決賽為目標，「我滑雪不會在乎別人的表現，而只專注做好自己。」

羽生結弦的動向受盡關注。（Getty Images）

2月5日更新

【21：30】中國隊與加拿大﹑意大利及匈牙利在決賽爭奪獎牌，開賽早段立即發生意外，其後賽事重新開始，最終中國首名衝線，奪得首金。

【21：05】中國隊在準決賽第二組出戰，結果以第3名衝線，其後向裁判上訴，經過裁判觀看重播後，認為俄羅斯及美國有犯規，結果匈牙利及中國晉級決賽。

（Getty Images）

【20：36】中國隊出戰短道速滑混合團體接力賽半準決賽，派出曲春雨﹑范可新﹑武大靖及任子威出戰，中國隊第一組登場，造出2分37.535秒，以首名衝線，並刷新奧運紀錄晉級，其後被荷蘭隊再破紀錄。

【16：30】越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，結果由挪威好手約赫（Therese Johaug）贏得北京冬奧首面金牌。

約赫奪金後激動地慶祝。（Getty Images）

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【開幕禮採排】