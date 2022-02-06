北京冬奧．持續更新｜谷愛凌明日衝首金　羽生結弦落實出場順序

北京冬奧2月4日正式開幕，《01體育》將持續更新關於冬奧的最新消息。

開幕後今日（5日）賽事，將會誕生6面金牌，包括冬季兩項、短道速滑、速道滑冰、跳台滑雪、越野滑雪及自由式滑雪，其中短道速滑團體混合接力，中國在決賽險勝意大利，贏得代表團的第一金。



2月6日更新

【15：21】 日本男子花式溜冰選手羽生結弦的行踪，一直受關注，有指他今日抵達北京。另外，賽會已公布周二早上展開的男子花式溜冰短節目出場順序，力爭衛冕的羽生會在第21位登場。

北京冬奧｜羽生結弦行踪極保密 日媒終露口風：就算擔心也無用

【14：30】 由美國入籍中國的女子滑雪選手谷愛凌，周一（7日）將出戰個人在冬奧首個項目——自由式滑雪女子大跳台。這位備受期待的18歲選手賽前表示，不覺得有壓力，會先以打入決賽為目標，「我滑雪不會在乎別人的表現，而只專注做好自己。」

羽生結弦的動向受盡關注。（Getty Images）

2月5日更新

【21：30】中國隊與加拿大﹑意大利及匈牙利在決賽爭奪獎牌，開賽早段立即發生意外，其後賽事重新開始，最終中國首名衝線，奪得首金。

【21：05】中國隊在準決賽第二組出戰，結果以第3名衝線，其後向裁判上訴，經過裁判觀看重播後，認為俄羅斯及美國有犯規，結果匈牙利及中國晉級決賽。

（Getty Images）

【20：36】中國隊出戰短道速滑混合團體接力賽半準決賽，派出曲春雨﹑范可新﹑武大靖及任子威出戰，中國隊第一組登場，造出2分37.535秒，以首名衝線，並刷新奧運紀錄晉級，其後被荷蘭隊再破紀錄。

【16：30】越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，結果由挪威好手約赫（Therese Johaug）贏得北京冬奧首面金牌。

約赫奪金後激動地慶祝。（Getty Images）

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【開幕禮採排】