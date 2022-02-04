北京冬奧．持續更新｜首金誕生　挪威好手奪女子越野滑雪金牌

北京冬奧2月4日正式開幕，《01體育》將持續更新關於冬奧的最新消息。

開幕後今日（5日）賽事，將會誕生6面金牌，包括冬季兩項、短道速滑、速道滑冰、跳台滑雪、越野滑雪及自由式滑雪，其中短道速滑團體混合接力，有望是中國代表團的第一金。



【重要資訊】冬奧懶人包，一文睇清所有項目簡介兼直播：

北京冬奧2022｜所有項目介紹兼直播安排 必要留意香港運動員比賽

北京冬奧｜香港運動員簡介 朱定文持旗 領史上最大代表團進場

2月5日更新

【16：30】越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，結果由挪威好手約赫（Therese Johaug）贏得北京冬奧首面金牌。

【開幕禮採排】

【關於香港代表團】短道速滑選手朱定文將為香港代表團擔任開幕禮持旗手。他表示：「在開幕禮上揮舞區旗，不僅代表我個人，而是代表我的團隊和香港。無法跟兩位滑雪運動員一同出席，非常可惜，希望他們在比賽日可以發揮自己最好的表現。」