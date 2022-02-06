英超︱利物浦雙星非洲國家盃對決　高普自信沙拿與文尼之間無問題

撰文：吳慕兒
出版：更新：

非洲國家盃決賽由埃及對塞內加爾，利物浦一對射手沙拿和文尼各為其主，紅軍領隊高普猶如「驕傲爸爸」。然而冠軍只有一個，今夜過後，一定有一個很開心，另外一個很傷心，被問到如何處理隊內競爭這個棘手問題，高普自信地說：「完全無問題」。

高普認為，沙拿與文尼之間的競爭完全不是問題。（Getty Images）

沙拿與文尼這對前線拍檔老友鬼鬼，可是也曾因射球問題，在場上鬧得有點不愉快。二人均鬥心十足，每年一起角逐英超神射手寶座時，已帶來一點劍拔弩張感覺，今次一個帶領埃及，一個率領塞內加爾出戰非洲國家盃決賽，將競爭提升至另一層次。

有記者向高普提出應如何處理這問題，這位德國教頭不以為然，「從來無人問過，他們會如何處理它，我不認為那是個問題。」

非洲國家盃｜埃及互射12碼淘汰喀麥隆　利物浦雙雄決賽碰頭爭標非洲國家盃｜塞內加爾挫布基納法索躋決賽　文尼永不放棄顯級數
沙拿帶領埃及晉身今屆非洲國家盃決賽。 （美聯社）

工作就是最佳安慰方式

高普續稱，「他們兩個都有一個成功的賽事，我可以處理的，無問題。我會以擁有的一切幫助他們。」即使口說無問題，他亦道出自己以人為本的管理方式，「當他們回來時，我們會傾談，看看他們會否需要什麼。他們都是我們一員，球隊會盡一切努力幫助他們處理這種情況。」

他讚揚沙拿和文尼：「這兩個男孩都是真正的鬥士，他們總是隨時準備好，從不關心假期或休息日。我從未聽球員問過，尤其是這兩個，就是這麼簡單。」高普說，二人一歸隊肯定便想立即上陣，「他們一定想對李斯特城上陣，取得入球，為利物浦贏得比賽。我們要去判斷那是否合理。」他期望非洲國家盃決賽落敗的一個，會較快復出上陣，畢竟奪冠的一個會先將獎盃帶回祖國慶祝一番。

非洲國家盃︱沙拿一入球一助攻　助埃及加時2：1反勝摩洛哥非洲國家盃｜利物浦雙雄齊領軍闖4強　沙拿賽後一個舉動贏掌聲非洲國家盃︱沙拿關鍵十二碼領埃及闖8強　決賽或遇文尼利迷最痛
文尼領塞內加爾殺入決賽。（美聯社）

隊內良性競爭很平常

高普不擔心文尼與沙拿對決後會有心病，並指出利物浦陣中從不缺乏良性競爭，他以一對閘衛羅拔臣和阿歷山大阿諾特為例，稱二人長年為助攻數目鬥一番，仍無損友誼，相信前線一對射手也是一樣，「3年前他們一起贏得金靴獎，那真是個美好的時刻。除此之外，他們是否存在競爭？我知道羅拔臣和阿歷山大阿諾特在鬥多助攻。」

周四準決賽對喀麥隆一仗，埃及教練基羅斯（Carlos Queiroz）在比賽法定時間尾段紅牌被逐，沙拿擔起領袖角色。加時之前向隊友發言鼓勵。文尼也是國家隊領軍人物，以入球和助攻將塞內加爾帶到決賽。

高普稱，由於英文不是他的母語，利物浦平日的賽前演說多數由正副隊長軒達臣和占士米拿負責，或是「大聲公」羅拔臣，「現在Mo（沙拿）和沙迪奧（文尼）均在說母語，他們都是國家隊內最佳和最重要的球員，同在堅負領袖角色。我從不懷疑他們的領導才能，他們在那個崗位表現相當出色。」

非洲國家盃｜「趕收工」球證回國受訪　憶述爭議一仗：我差啲死非洲國家盃︱羅連安特19歲小將建奇功　布基勒法索挫突尼西亞晉級非洲國家盃︱岡比亞神奇之旅告終　伊甘比梅開二度領喀麥隆闖四強非洲國家盃｜古怪事由場內延至場外　一個原因記者會突被收器材非洲國家盃｜埃及12碼挫科特迪瓦晉級　拜利宴客　般奴躺着也中槍非洲國家盃︱喀麥隆人踩人慘劇增至8死　非洲足協主席承認責任文尼被撞到暈陀陀照入波後入院　塞內加爾贏得有爭議｜非洲國家盃一場比賽兩球遠射世界波　摩洛哥反勝馬拉維入8強｜非洲國家盃非洲國家盃︱馬拉維教練道盡殘酷真相　轟賽會四宗罪連食物也不夠非洲國家盃︱後衛臨時拉夫守龍竟連環神救　網民讚表現世界級非洲國家盃｜馬里練習期間走難　叛軍來襲子彈橫飛球場外非洲國家盃｜球證提早吹雞收工全球哄動　裁判長解釋原來有苦衷非洲國家盃｜球證兩度未夠鐘吹場雞　突尼斯對馬里變鬧劇收場
足球
英超（Premier League ）
利物浦（Liverpool）
穆罕默德沙拿
沙迪奧文尼（Sadio Mane）
高普（Jürgen Klopp）
非洲國家盃
埃及足球隊
塞內加爾足球隊