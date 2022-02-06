英超︱利物浦雙星非洲國家盃對決　高普自信沙拿與文尼之間無問題

非洲國家盃決賽由埃及對塞內加爾，利物浦一對射手沙拿和文尼各為其主，紅軍領隊高普猶如「驕傲爸爸」。然而冠軍只有一個，今夜過後，一定有一個很開心，另外一個很傷心，被問到如何處理隊內競爭這個棘手問題，高普自信地說：「完全無問題」。



高普認為，沙拿與文尼之間的競爭完全不是問題。（Getty Images）

沙拿與文尼這對前線拍檔老友鬼鬼，可是也曾因射球問題，在場上鬧得有點不愉快。二人均鬥心十足，每年一起角逐英超神射手寶座時，已帶來一點劍拔弩張感覺，今次一個帶領埃及，一個率領塞內加爾出戰非洲國家盃決賽，將競爭提升至另一層次。

有記者向高普提出應如何處理這問題，這位德國教頭不以為然，「從來無人問過，他們會如何處理它，我不認為那是個問題。」

沙拿帶領埃及晉身今屆非洲國家盃決賽。 （美聯社）

工作就是最佳安慰方式

高普續稱，「他們兩個都有一個成功的賽事，我可以處理的，無問題。我會以擁有的一切幫助他們。」即使口說無問題，他亦道出自己以人為本的管理方式，「當他們回來時，我們會傾談，看看他們會否需要什麼。他們都是我們一員，球隊會盡一切努力幫助他們處理這種情況。」

他讚揚沙拿和文尼：「這兩個男孩都是真正的鬥士，他們總是隨時準備好，從不關心假期或休息日。我從未聽球員問過，尤其是這兩個，就是這麼簡單。」高普說，二人一歸隊肯定便想立即上陣，「他們一定想對李斯特城上陣，取得入球，為利物浦贏得比賽。我們要去判斷那是否合理。」他期望非洲國家盃決賽落敗的一個，會較快復出上陣，畢竟奪冠的一個會先將獎盃帶回祖國慶祝一番。

文尼領塞內加爾殺入決賽。（美聯社）

隊內良性競爭很平常

高普不擔心文尼與沙拿對決後會有心病，並指出利物浦陣中從不缺乏良性競爭，他以一對閘衛羅拔臣和阿歷山大阿諾特為例，稱二人長年為助攻數目鬥一番，仍無損友誼，相信前線一對射手也是一樣，「3年前他們一起贏得金靴獎，那真是個美好的時刻。除此之外，他們是否存在競爭？我知道羅拔臣和阿歷山大阿諾特在鬥多助攻。」

周四準決賽對喀麥隆一仗，埃及教練基羅斯（Carlos Queiroz）在比賽法定時間尾段紅牌被逐，沙拿擔起領袖角色。加時之前向隊友發言鼓勵。文尼也是國家隊領軍人物，以入球和助攻將塞內加爾帶到決賽。

高普稱，由於英文不是他的母語，利物浦平日的賽前演說多數由正副隊長軒達臣和占士米拿負責，或是「大聲公」羅拔臣，「現在Mo（沙拿）和沙迪奧（文尼）均在說母語，他們都是國家隊內最佳和最重要的球員，同在堅負領袖角色。我從不懷疑他們的領導才能，他們在那個崗位表現相當出色。」