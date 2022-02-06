女子亞洲盃決賽︱中國下半場熱血追平2：2　鏗鏘玫瑰力戰韓國

女子亞洲盃決賽，中國女足繼準決賽對日本女足後，面對另一強敵韓國。上半場韓國隊攻勢明顯佔盡上風，中國半場落後0：2，但她們並未放棄，下半場中段大爆發，4分鐘內連入兩球，熱血扳平一幕，再度上演。
中國女足四強戰在主將王霜因傷缺陣下，兩度落後日本，憑驚人鬥志先後在法定時間和加時兩度追平，終在互射12碼階段擊敗宿敵，殺入女子亞洲盃決賽。
「鏗鏘玫瑰」的戰鬥精神，跟日前在世界盃外圍賽恥辱負越南出局的中國男足形成強烈對比，再度惹起球迷對國足的怒火。決賽面對韓國，王霜「紮住上」復出正選領軍，可惜中國再一次成為落後一隊。
韓國女足甫開賽便發力狂攻，體能上與上場踢足120分鐘的中國隊相比佔盡上風。上半場27分鐘，前鋒崔有里接應隊友右路傳中，入楔撞射得手為韓國先開紀錄。
之後一次角球機會，韓國幾乎再次取得入球，中國全靠門將朱鈺身手敏捷撲出，才不至多失。可是正當以為1：0完上半場，韓國在補時3分鐘博得十二碼，效力車路士女足的韓國入球紀錄保持者池笑然主射入網，韓國女足領先至2：0完上半場。
正當比賽似乎已「入雪櫃」，下半場中國女足再次展現無比韌力。一班球員未因劣勢氣餒，68分鐘博得十二碼，唐佳麗操刀破網，追成1：2較接近紀錄。又一次精彩大反擊，開始上演。
鏗鏘玫瑰追近後傾力反撲，4分鐘後21歲新星張琳艷的入球，再次為中國女足熱血扳平，國內旁述忍不住在直播中高呼：「能讓我們這麼興奮的、熱血沸騰的，就只有中國女足！」
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