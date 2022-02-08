北京冬奧｜日本滑雪女神DQ致團體賽失牌　緊身衣違例當場號哭

北京冬奧跳台滑雪混合團體賽，日本以不足9分之差，失落獎牌，「死因」是衣不稱身。命運選中的事主，是日本滑雪「女神」高梨沙羅。

高梨在首輪跳出高分作，著地後卻由飛人變淚人。她穿着的緊身衣被裁定大小超出容許範圍，因而被DQ。



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混合團體賽10隊各派4人，每人一跳，得分總和首8隊晉身決賽。4人再作一跳，連同首輪總分，計算排名。日本在首輪比賽，由今屆女子標準台得第4的高梨打頭陣。這位四屆世界盃賽季總冠軍跳出103米好成績，獲得124.5分。可是，記錄及後卻顯示此跳不獲評分。

高梨沙羅第一跳相當出色，詎料著地後才是悲劇開始。（Getty Images）

據日媒報道，高梨首跳之後接受抽樣檢查，發現所穿的緊身衣不合規定。由於緊身衣的設計有助飛行，規例對選手的身高與緊身衣大小有明確指引，並須緊貼身體。此外，穿着方式及接合位置都可能出現偏差，規例容許運動員的緊身衣大小有些微偏差。

第二跳穿上合規格裝束，穩穩著地，她繼續慟哭。（Getty Images）

日本隊教練指，高梨在檢查中被發現兩邊大腿的緊身衣，較規定限制各超出2厘米，因此被裁定違例。相關人士指錯誤與高梨無關，高梨穿起日前出戰個人賽的緊身衣。有可能運動員比賽時體形出現輕微變化，例如水份流失也可能引致問題，「賽前已檢查了，亦從未想過撐大衣服可以有助飛遠一點」。日本首輪得分排第8，以9分之差力壓德國，驚險晉級；德國同樣有一名選手因器材問題被判０分。

高梨的第二跳縱獲高分，但難掩失望，不住痛哭。（Getty Images）

進入決賽，高梨跳出98.5米，獲118.9分，著地後難掩失望。據報得知首輪分數被取消，她忍不住痛哭，顯得相當自責，不住向隊友說「是我的錯」。隊伍賽後坦言高梨不能接受訪問。25歲的她在本屆個人標準台項目僅得第4，賽後難掩失望道「不知道還有沒有機會出場」，暗示可能是最後一屆奧運。

帶着失望的鞠躬。（Getty Images）

日本隊結果在男子標準台金牌得主小林陵侑壓陣下，決賽一輪成績排第2，可惜兩回合總分排第4。他們落後銅牌加拿大8.3分，距銀牌的俄羅斯奧委會亦僅差54分。