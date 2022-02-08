曼聯兩將染疫避戰般尼　蘭歷尼強調球隊有進步不用大換血｜英超

曼聯經歷英格蘭足總盃出局後，在香港時間明日（9日）凌晨4時會出戰英超作客般尼。曼聯看守領隊蘭歷克昨日（7日）開記者會交代軍情，兩名巴西兵費特洛迪古斯及阿歷斯迪尼斯染疫避戰，但卡雲尼及連格可以候命。

回應記者提問時，蘭歷克表示曼聯不需要推倒重來或大換血，儘管上場盃賽出局，但他認為過去幾周的表現一直有進步。對於一而再有球員與他唱反調，公開隊中問題，蘭歷克承認有代溝，他傾向面對面解決問題。



上場對米杜士堡，艾蘭加射失12碼，曼聯一眾前輩與領隊蘭歷克（左）賽後立即安慰他。（Getty Images）

曼聯上場在足總盃與米杜士堡戰至加時仍踢成1：1，最終互射12碼落敗出局。在對般尼的賽前記者會上，蘭歷克被問到曼聯是否需要推倒重來或大換血時，他答：「我不認為，因為整體來說，球隊的發展及我們近幾周的表現都有進步，包括盃賽。」他解釋，上場對米堡只有兩方面做得不好，分別是門前把握力，以及失球前無法搶下對方的腳下球。

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連格未能離隊，下半季或有機會多加出場。（Getty Images）

先有安東尼馬迪爾的拒絕隨隊風波，再到連格的放假事件，曼聯球員一而再將隊中的分歧矛盾公開。被問到球員如果選擇跟他私下商討問題會否更佳時，蘭歷克說：「肯定會更好。我從來未看過這些社交網站，我自己都沒有，而且我沒有時間去做，故此我喜歡面對面直接跟球員溝通，這樣會較好。」

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蘭歷克希望如果球員有問題的話，面對面跟他私下談論。（Getty Images）

「我跟馬迪爾及連格談過，但或者有代溝。我這一代人成長時，都沒有這些東西（社交媒體），我還記得沒有手提電話及互聯網的年代，所以對我而言，還是面對面講最好。」他補充，在足總盃避戰的卡雲尼及連格皆可復出，備戰今場對般尼的聯賽。

烏拉圭前鋒卡雲尼可以復出。（Getty Images）

不過，巴西左閘迪尼斯及防中費特缺陣，蘭歷克說：「迪尼斯已經沒有在足總盃上陣，因為他上周對新冠肺炎測試呈陽性，而很不幸地，今次輪到費特。他將會缺席這場比賽，還很可能錯過下場對修咸頓。」

巴西防中費特染疫缺陣。（Getty Images）

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