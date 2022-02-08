網球名將彭帥現身北京冬奧觀賽　見證谷愛淩滑雪場飛躍奪金

中國女子網球名將彭帥今（8日）早到現場觀看冬季奧運，與國際奧委會主席巴赫聊天，見證谷愛淩在自由式滑雪女子大跳台贏得金牌。
周二早上的北京首鋼滑雪大跳台，舉行冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽，在鄰近終點的看台上，36歲的彭帥也是座上客。
國際奧委會主席巴赫亦有到場，並與彭帥寒暄。他表示：「我剛剛跟她見面，她就坐在場館內。她跟其他運動員一起，我剛才跟一些運動員見面，他們來自瑞士、德國及美國。」巴赫續指，彭帥現在分隔奧運人員及普羅大眾的隔離氣泡當中，「她就坐在那兒，我們有機會聊天，現在她要去隔離了。她告訴我，她即將離開閉環管理。」
據《路透社》報道，中國選手谷愛淩在自由式滑雪女子大跳台贏得金牌後，這名18歲滑雪手很高興見到彭帥入場觀賽，她說：「我真的很開心，她現在健康又快樂，再可以做她的事。」
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