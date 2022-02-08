【跳繩】世錦賽變虛擬形式舉行　香港獨攬40金　共取得145面獎牌

在疫情「新常態」下，跳繩比賽亦由地面搬至網上舉辦。就在首個以虛擬形式進行的跳繩世界錦標賽「IJRU 2021 Virtual World Championship Series」，香港一共取得145面獎牌，成績鼓舞。
虛擬跳繩世界錦標賽去年8月舉行，運動員需自行拍攝影片，並於限期內遞交以便網上評分。
規例亦提及，參賽者的「表演」要具娛樂性，「有出色的表演技巧和舞台風格」、「能吸引到評審和觀眾的注意力」，動作方向要多變，且有趣。除此之外，規例中也提及表演要含有自創動作，當中能展現「Wow factor」為更佳。
由「1 take過」的現場比賽，搖身一變拍片網上評核，香港未受影響。結果香港隊在3個組別裏（公開系列賽、青年賽、錦標賽），合共取得40金、58銀及47銅的145面獎牌，其中張柏鴻在個人花式賽以185.67分力壓3名日本選手勇奪冠軍。
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