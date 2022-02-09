北京冬奧｜各國選手控訴供餐不足　「沒有熱食只有零食」

冬季奧運焦點除了比賽，還有選手村的安排，飲食就是其中一環。

由於選手在冰天雪地下保持體力，需要不斷進食，食量也相當驚人，近日就有教練批評伙食供應不足。



德國隊高山滑雪教練Christian Schwaiger直指食物供應不足，直指選手若在訓練和競賽期間進食量不夠，表現就會受到影響。「那裏根本不算提供餐點，因為沒有熱食，只有薯片、堅果和朱古力，其他甚麼都沒有，明顯缺乏對競技運動的重視。」

選手若在訓練和競賽期間進食量不夠，表現就會受到影響。（Getty Images）

其實不僅越野滑雪選手需要不斷攝取熱量，幾乎所有項目的選手都需要大量食物補給。（Getty Images）

不同國家代表都提到食物不足是一個很大的問題，例如愛爾蘭越野滑雪選手（Thomas Maloney Westgaard）直言，自己一天要吃7000卡路里：「很多意粉，還有甜品。我很喜歡Brownie、意式奶凍（Panna cotta）和所有甜食，尤其是挪威朱古力，這讓我保持動力。」

不同國家代表都提到食物不足是一個很大的問題。（Getty Images）

另外，加拿大越野滑雪選手Remi Drolet便表示自己我每15-20分鐘就要吃東西，以確保肌肉肝醣滿足。其實不僅越野滑雪選手需要不斷攝取熱量，幾乎所有項目的選手都需要大量食物補給。食物的重要，讓美國隊就早有準備，自帶方便的露營食品，如只需熱水就可以的的即食意粉，方便隨時補給。