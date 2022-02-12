北京冬奧｜選手村每日食100公斤餃子　高峰期午餐時段耗80隻烤鴨

早前有德國教練投訴，滑雪場地伙食欠佳，與選手村相比是天淵之別。

的確今屆北京冬奧的選手村餐廳伙食充足亦多元，據《央視》報道指，餃子及烤鴨為最受歡迎食物，高峰時期選手村健兒每日消耗100公斤餃子。



張家口冬奧選手村餐廳裏，特色美食包羅萬有，有餃子、春卷、烤鴨，更有具中國特色的火鍋。

高峰時期選手村健兒每日消耗100公斤餃子。（Getty Images）

據《央視》報道指出，中國的餃子、烤鴨最受運動員歡迎，高峰時期選手們一天吃掉100多公斤餃子，午餐時段更消耗80多隻烤鴨。報道內亦提到，俄羅斯奧委會代表團偏愛餃子，因為他們國家有類似食品。

選手村餐廳菜單：

選手村要供應超過1700名代表團成員一天24小時的餐飲，據指為了照顧各國運動員的不同飲食習慣，餐廳配備了一支逾300人的廚師團隊，提供共有678道特色菜餚。