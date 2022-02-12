疫情︱足總證實港超聯4名球員初步確診　提醒職球員注意個人衛生

新冠肺炎疫情第五波來襲，本地確診個案再創新高，亦再有香港足球圈人士染疫。
足總今晚證實，接獲晉峰通知，有4名球員初步確診新型冠狀病毒病，有關人士將依照衞生署指示作合適安排。
足總又表示十分重視職球員的健康，並持續安排定期新型冠狀病毒檢測，以確保職球員的身體狀況；同時提醒所有球會職球員時刻注意個人衞生。
而消息人士透露，晉峰部份球員一周前已被送往竹篙灣檢疫中心隔離，其中4人曾同車、包括其中3名初步確診球員，餘下1人檢測結果暫呈陰性。
據指初步確診者感染源頭未明、有病徵，而晉峰全隊亦於本周一起檢測過至少3次。
政府早前宣布收緊防疫措施，康文署轄下球場重開無期，本地職業足球聯賽自1月初停擺，至今已有22場頂級聯賽賽事改期，包括香港超級聯賽、菁英盃及決出下季亞洲賽資格的足總盃決賽。
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