劍擊世界盃｜佘繕妡躋16強創個人最佳　江旻憓爆冷首圈出局

香港男﹑女子重劍隊本周末分途出擊，出戰索契站及巴塞隆拿站世界盃。



香港「重劍一姐」﹑世界排名第7位的江旻憓，與佘繕妡出戰巴塞隆拿站世界盃正賽。

「佘佘」率先登場，與16號種子的愛沙尼亞劍手Irina Embrich交手，首節稍稍落後2：3，次節被對手進一步拉開差距至3分，佘繕妡最後一節收復失地，追成7：7平手，需要進入「決一劍」分勝負，最終反攻單燈奠勝，以8：7反勝躋身32強。

佘繕妡次圈遇上22歲的俄羅斯劍手Anastasia Soldatova，二人首節不分高下，打成1：1平手，次節戰情依然緊湊，末段連取兩分下，佘繕妡以7：5領先進入最後一節。佘佘愈戰愈勇，再取兩分鞏固優勢，結果以15：12擊敗對手晉級16強，亦是佘繕妡在成年組賽事的最佳成績。

吳浩天首度打入正賽 佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌

佘繕妡反勝愛沙尼亞劍手躋身次圈。（FIE Facebook截圖）

江旻憓首圈迎戰秘魯劍手卡特朗（Maria Luisa DOIG CALDERON），二人曾經在東京奧運碰頭。Vivian首節以3：5落後，次節再被秘魯劍手拉開比分，最多一度落後5分，Vivian連取3分收窄差距，以8：11進入最後一節。江旻憓未能平反敗局，以10：15不敵對手，爆冷首圈出局。

江旻憓（左）爆冷不敵秘魯劍手，首圈止步。（FIE Facebook）

在俄羅斯索契舉行的男子重劍世界盃，吳浩天成為唯一闖入正賽的港將，面對9號種子﹑俄羅斯的Sergey Bida，首節以4：2領先，次節被對手追至6：6平手。俄羅斯劍手急於搶攻，吳浩天把握機會，再拉開兩分優勢，即使對方再度追平，打成11平手，同樣需要進入「決一劍」，可惜俄劍手成功得分，吳浩天一分飲恨出局。

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