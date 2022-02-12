劍擊世界盃｜港將決一劍命途各異　江旻憓稍後登場爭晉級

香港男﹑女子重劍隊本周末分途出擊，出戰索契站及巴塞隆拿站世界盃。



香港「重劍一姐」﹑世界排名第7位的江旻憓與佘繕妡出戰巴塞隆拿站世界盃正賽，「佘佘」率先登場，與16號種子的愛沙尼亞劍手Irina Embrich交手，首節稍稍落後2：3，次節被對手進一步拉開差距至3分，佘繕妡最後一節收復失地，追成7：7平手，需要進入「決一劍」分勝負，最終反攻單燈奠勝，以8：7反勝躋身32強。。

吳浩天首度打入正賽 佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌

在俄羅斯索契舉行的男子重劍世界盃，吳浩天成為唯一闖入正賽的港將，面對9號種子﹑俄羅斯的Sergey Bida，首節以4：2領先，次節被對手追至6：6平手。俄羅斯劍手急於搶攻，吳浩天把握機會，再拉開兩分優勢，即使對方再度追平，打成11平手，同樣需要進入「決一劍」，可惜俄劍手成功得分，吳浩天一分飲恨出局。

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