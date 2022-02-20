英超︱曼聯隊長馬古尼風雨中先開紀錄　半場2：0領先列斯聯

曼聯在雨中作客列斯聯，表現備受抨擊的隊長馬古尼，獲派正選上陣，與連迪路夫一起扼後防中路。今季長居後備的連格，聯賽首度獲正選，與辛祖和般奴費南達斯一起支援單箭頭C朗拿度。

逆境中得到看守領隊蘭歷克信任的馬古尼，為曼聯先開紀錄。



中場普巴上半場表現十分亮眼。（Getty Images）

作客的曼聯甫開賽已反客為主，踢得主動，10分鐘普巴禁區外起腳被救出。真正具威脅埋門先在主隊列斯聯出現，22分鐘中場科梳（Adam Forshaw）禁區頂左路窄位狂抽，被迪基亞飛身撲出。

4分鐘後，曼聯有一次入球黃金機會，普巴左路殺落底線，看準門前的C朗拿度傳中。後者第一時間接應起腳，被列斯聯門將梅斯利亞及時擋出。普巴上半場持續為曼聯發動攻勢，表現相當搶眼。曼聯控球持續佔優，34分鐘，一次角球機會，般奴費南迪斯開出，馬古尼在對手力壓下頂入，曼聯領先1：0。

馬古尼為曼聯先開紀錄，激動握拳慶祝。（Getty Images）

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：梳爾、連迪路夫、馬古尼、雲比沙卡

防守中場：麥湯米尼、普巴

進攻中場：辛祖、般奴費南迪斯、連格

前鋒：C朗拿度



點圖睇：馬古尼入球和慶祝

+ 3

上半場補時3分鐘曼聯一次攻勢，中堅連迪路夫一路由後場殺上，他與隊友撞牆後繼續進襲，在危險地帶交波給辛祖，後者一記漂亮右路傳中，般奴費南迪斯門前接應頂入，紅魔鬼擴大領先比數至2：0，上半場完以兩球優勢返入更衣室。